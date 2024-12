Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κάνοντας λόγο για «ιστορική ημέρα», την οποία απέδωσε στα πλήγματα που επέφερε ο στρατός του στους υποστηρικτές της Δαμασκού, το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Επισκεπτόμενος μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει εδάφη στην ουδέτερη ζώνη, για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εχθρική δύναμη να εγκατασταθεί στα σύνορά μας», τόνισε.

This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity but also is fraught with significant dangers.

We send a hand of peace to all those beyond our border in Syria: to the Druze, to the Kurds, to the… pic.twitter.com/yJZE3AZZJn

