Εικόνες χάους στα αμερικανικά πανεπιστήμια - Πάνω από 2.000 συλλήψεις

Συνεχίζεται η αναταραχή στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπου εξελίσσονται πολλά επεισόδια, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις διαδηλωτών που έχουν κινητοποιηθεί εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τις 18 Απριλίου υπολογίζεται πως έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 2000 διαδηλωτές.

Την Πέμπτη η αστυνομία διέλυσε καταυλισμούς που είχαν στηθεί σε πολλά πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και στο UCLA της Καλιφόρνια, εκεί όπου καταγράφηκε η πιο σκληρή αντιπαράθεση των δυνάμεων με τους διαδηλωτές.

Horrific scenes are coming out of UCLA.

America's message to the world is clear:

You can't protest

You can't march

You can't chant

You can't express solidarity or wear certain symbols

If we fund Genocide, you must accept it.

This isn't democracy. It's Israeli dictatorship. pic.twitter.com/BfWINfp143

— Khalissee (@Kahlissee) May 2, 2024