Ιαπωνία: Στις φλόγες επιβατικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τόκιο - Σώοι οι επιβάτες

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το δίκτυο δείχνει φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα του αεροσκάφους.

Αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών τυλίχτηκε σήμερα στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο, το Χανέντα, έπειτα από πιθανή σύγκρουσή του με αεροσκάφος της ακτοφυλακής. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι 379 επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής επέβαιναν έξι άτομα. Ο κυβερνήτης του κατάφερε να το εγκαταλείψει και είναι σώος και οι άλλοι πέντε, που αρχικά φέρονταν ως αγνοούμενοι, έχουν βρεθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια κατάσταση βρίσκονται, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ΝΗΚ δείχνουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ είναι καθηλωμένο στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου και επιβάτες του να απομακρύνονται από αυτό χρησιμοποιώντας την φουσκωτή τσουλήθρα εγκατάλειψης αεροσκάφους. Επίσης πυροσβέστες φαίνονται να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Εκπρόσωπος της Japan Airlines ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σιν-Τσιτόζ του Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία και η φωτιά εκδηλώθηκε όταν αυτό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανέντα το απόγευμα της Τρίτης τοπική ώρα.

