Φωτιές: Αναζωπυρώσεις στον Έβρο, μικρές εστίες στη Πάρνηθα - Σε εξέλιξη 87 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Αντιμέτωπες με τις αναζωπυρώσεις είναι στον Έβρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά αντιμετωπίζουν 87 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, την ώρα που το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 44 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

- Στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν διάσπαρτες μικρές καύσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής

- Στον Έβρο, αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στις περιοχές Λευκίμμη, Τρεις Βρύσες, Λεπτοκαρυά και Κοτρωνιά. Λίγα λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα στάλθηκε από το 112 μήνυμα εκκένωσης της Κοτρωνιάς προκειμένου να απομακρυνθούν προς Γιαννούλη.

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν δυνάμεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα η Κύπρος με ένα αεροσκάφος που επιχειρεί στη Αλεξανδρούπολη και 31 πυροσβέστες που επιχείρησαν στα Λυκομάγουλα Έβρου, η Γερμανία με δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική, η Γαλλία με δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Ακόμα, η Τσεχία με ένα ελικόπτερο που επιχειρεί στο Δίστομο Βοιωτίας και 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα που επιχειρούν στην Κοτρωνιά Έβρου, η Ρουμανία με 53 πυροσβέστες με 10 οχήματα που επιχειρούν στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης, η Βουλγαρία με 36 πυροσβέστες και πέντε οχήματα που επιχειρούν στη Λεπτοκαρυά Έβρου, η Σλοβακία με 39 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα που επιχειρούν στη Λευκίμμη Αλεξανδρούπολης και η Σερβία με 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που επιχειρούν στο Παπίκιο Κομοτηνής.

Responding to the largest #wildfires🔥 ever recorded in the EU, we are conducting a massive #rescEU operation in Greece with:

🔺️11 firefighting planes

🔺️1 helicopter

🔺️407 firefighters

🔺️62 vehicles

More on our #EUCivilProtection operation👇https://t.co/6FPGTYMp5H pic.twitter.com/UPZZn1NXHw

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 29, 2023