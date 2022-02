ΙΣΑ: Έκδοση white paper από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα InteropEHRate

Δύο white paper με τίτλους «Unleashing personal health data for care and research – The InteropEHRate approach» και «Real-world evidence in health and care research – The contribution of InteropEHRate» εξέδωσε το πρόγραμμα InteropEHRate, που στόχο έχει την δημιουργία υποδομών και εφαρμογών για μια έξυπνη ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασθενών, με προσβασιμότητα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Στις δύο εκθέσεις επεξηγείται και αναλύεται η προσέγγιση του προγράμματος στα δεδομένα υγείας των ασθενών ως προς την περίθαλψή τους αλλά και την ενδεχόμενη χρήση τους για ερευνητικούς σκοπούς.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στην τελική του φάση, στην οποία θα διεξαχθούν πιλοτικές δοκιμές σε όλες τις υποδομές και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την δομή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας έως την εφαρμογή κινητού/cloud, τις υπηρεσίες μεταφράσεων, τις υπηρεσίες προσαρμογής των δεδομένων από το ένα πληροφοριακό σύστημα σε άλλο κλπ

Ο ΙΣΑ έχει δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με τα μέλη του και τα μέλη των Συλλόγων Ασθενών για λόγους διερεύνησης της άποψης της ιατρικής κοινότητας και της κοινότητας των ασθενών στις υπηρεσίες που σχεδιάζονται και θα προσφέρονται από το έργο.

Η πρώτη έκδοση του ενημερωτικού 4σέλιδου φυλλαδίου του προγράμματος όπου περιγράφονται οι στόχοι και η τεχνική προσέγγισή του είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα, διάρκειας 3,5 ετών, ως ένας από τους 16 ευρωπαϊκούς εταίρους.