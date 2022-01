Κρυπτονομίσματα: Το φορολογικό τρικ που βοηθάει ορισμένους κατόχους να πληρώνουν λιγότερα στο IRS

Το Bitcoin υποχώρησε περίπου 36% από το υψηλό όλων των εποχών τον Νοέμβριο, αλλά η πτώση του έχει μια καλή πλευρά, χάρη σε μια ιδιορρυθμία στον φορολογικό κώδικα που βοηθά τους κατόχους κρυπτονομισμάτων να προστατεύουν τα κέρδη τους από το IRS (την αμερικανική εφορία).

Όπως αναφέρει το CNBC, Το IRS αντιμετωπίζει τα κρυπτονομίσματα σαν ιδιοκτησία, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορά που ξοδεύονται, ανταλλάσσονται ή πωλούνται τα κρυπτονομίσματα, καταγράφεται ένα φορολογητέο συμβάν. Υπάρχει πάντα μια διαφορά μεταξύ του ποσού που πληρώθηκε για την απόκτηση τους, που είναι η βάση του κόστους, και της αγοραίας αξίας τη στιγμή που ξοδεύεται. Αυτή η διαφορά μπορεί να προκαλέσει φόρους υπεραξίας.

Αλλά μια ελάχιστα γνωστή λογιστική μέθοδος γνωστή ως HIFO -συντομογραφία για το «υψηλότερο, πρώτο έξω» highest, first out - μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φορολογική υποχρέωση ενός κατόχου crypto.

Όταν κάποιος πουλάει κρυπτονομίσματα, μπορείτε να επιλέξει τη συγκεκριμένη μονάδα που πουλάει. Αυτό σημαίνει ότι ένας κάτοχος κρυπτονομισμάτων μπορεί να επιλέξει το πιο ακριβό bitcoin που αγόρασε και να χρησιμοποιήσει αυτόν τον αριθμό για να καθορίσει τη φορολογική του υποχρέωση. Μια υψηλότερη βάση κόστους μεταφράζεται σε λιγότερο φόρο επί της πώλησής του.

Επομένως η ενδελεχής τήρηση βιβλίων από πλευράς του κατόχου κρυπτονομισμάτων είναι απαραίτητη. Χωρίς λεπτομερή αρχεία της συναλλαγής και του κόστους από πλευράς του φορολογούμενου, οι υπολογισμοί για το IRS δεν θα μπορούν να τεκμηριωθούν.

«Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σπάνια αυτή το λογιστικό τρικ, επειδή απαιτεί τη διατήρηση καλών αρχείων ή τη χρήση ειδικού λογισμικού για τα crypto», εξήγησε ο Shehan Chandrasekera, CPA και επικεφαλής φορολογικής στρατηγικής στην εταιρεία φορολογικού λογισμικού κρυπτονομισμάτων CoinTracker.io. «Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τώρα αυτό το είδος λογισμικού, το οποίο κάνει αυτό το είδος λογιστικής εξαιρετικά εύκολο», ανέφερε ο Chandrasekera.

Το κόλπο για τη λογιστική HIFO είναι να διατηρείτε λεπτομερείς καταγραφές σχετικά με κάθε συναλλαγή κρυπτονομίσματος που κάνατε, για κάθε νόμισμα που διαθέτετε, συμπεριλαμβανομένου του πότε το αγοράσατε και για πόσο, καθώς και πότε το πούλησατε και την αγοραία αξία του εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, εάν δεν έχετε καταχωρήσει όλα τα αρχεία συναλλαγών ή δεν χρησιμοποιείτε το σωστό είδος λογισμικού, η λογιστική μέθοδος ορίζεται από προεπιλογή σε κάτι που ονομάζεται FIFO («πρώτο μέσα, πρώτο έξω» first in, first out) και αυτό δεν είναι το ιδανικό, τονίζει ο Chandrasekera.

Σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που διέπουν την FIFO, όταν κάποιος πουλάει τα crypto του, πουλάει το παλαιότερο νόμισμα που έχει αγοράσει. Εάν αγόρασε το κρυπτονόμισμα του πριν από την εκτίναξη της τιμής του το 2021, η βάση του χαμηλού κόστους απόκτησης μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερο λογαριασμό φόρου κεφαλαιακών κερδών.