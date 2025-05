Χρηματιστήριο: Ρεκόρ συμμετοχών από εισηγμένες στο Wood's Greek Retreat 2025

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών συμμετέχει και χορηγεί σημαντική εκδήλωση επενδυτών στην Αθήνα.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών συμμετέχει και είναι χορηγός στο Wood’s Greek Retreat 2025, με στόχο τη σταθερή προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η φετινή εκδήλωση, που πραγματοποιείται στις 15 και 16 Μαΐου στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso στην Αθήνα, καταγράφει ρεκόρ συμμετοχής με 32 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες από βασικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίες στο πλαίσιο των συναντήσεών τους με θεσμικούς επενδυτές θα αναδείξουν τη δυναμική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει.

Χαιρετισμό στο συνέδριο θα απευθύνουν οι κ. κ. Μιχάλης Αργυρού, Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο συνέδριο Wood’s Greek Retreat 2025 συμμετέχουν οι εταιρείες: Aegean Airlines, Aktor, Alpha Services and Holdings, Alter Ego Media, Athens Exchange Group, Athens International Airport, Austria Card Holdings, Bank of Cyprus, Cenergy Holdings, ElvalHalcor, Eurobank Ergasias Services, Fourlis, GEK Terna, HELLENiQ Energy, Kri Kri, Lamda Development, Metlen Energy & Metals, Motor Oil Hellas, National Bank of Greece, Noval Property, OPAP, OPTIMA Bank SA, OTE, Piraeus Financial Holdings, Piraeus Port Authority, Profile Software, Public Power Corporation, Sarantis, THEON International, Titan Cement, Trade Estates, and Viohalco.

Η χορηγία του Wood’s Greek Retreat 2025 εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την προβολή και προώθηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.