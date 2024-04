Δεν έπεισε το Χρηματιστήριο - «Ουρά» πωλήσεων ταλαιπώρησε μετοχές

Νέα ταλαιπωρία και αναδιάταξη θέσεων στο Χρηματιστήριο. Συνεχίστηκε η υποαπόδοση έναντι του ράλι των διεθνών αγορών.

«Ουρά» πωλήσεων φαίνεται πως ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό διάστημα αρκετές μετοχές της υψηλής και όχι μόνο κεφαλαιοποίησης πιέζοντας έτσι και τον Γενικό Δείκτη.

Παρά την καθημερινή «σκούπα» που πέφτει σε κάποιες μετοχές και το σταδιακό μάζεμα σε άλλες, η κατάσταση αυτή έρχεται να φανερώσει ξανά το πόσο ρηχή είναι η αγορά και πως αν μεγάλο χαρτοφυλάκιο, fund κτλ αποφασίσει να κλειδώσει κέρδη και να περιορίσει ή και να μηδενίσει τη θέση του θα ταλαιπωρήσει πολύ μια μετοχή.

Όπως φαίνεται από την πορεία των τελευταίων μηνών η μετοχή της Mytilineos, αλλά και άλλων (προ εβδομάδων ήταν η ΔΕΗ, η ΕΥΡΩΒ), φαίνεται να ταλαιπωρήθηκε πιθανώς από μια τέτοια συνθήκη, με τον τίτλο να φτάνει σήμερα σε ακόμη πιο ευαίσθητα και επικίνδυνα σημεία προτού μαζέψουν την προσφορά ισχυρά αγοραστικά χέρια που περίμεναν την ευκαιρία να εισέλθουν στη μετοχή, βλέποντας επίπεδα άνω των 42... 46 και 50 ευρώ σταδιακά! Όσοι μπήκαν στο πρώτο κύκλο της μετοχής έχοντας αγοράσει σε επίπεδο κοντά στα 18, 20 κτλ, μπορεί να κατοχύρωσαν κέρδη, αλλά τα πιο δυνατά χέρια με άλλον χρονικό ορίζοντα τοποθετήσεων και άλλα κεφάλαια είναι αυτά που σταδιακά θα οδηγούν τη μετοχή στα παραπάνω επίπεδα που αναφέραμε.

Αφορμή για το μικρό αυτό αφιέρωμα στον ΜΥΤΙΛ στάθηκε το αρνητικό σπιράλ στο οποίο είχε εισέλθει η μετοχή με ένα αρνητικό 7/7 σε ημερήσια κλεισίματα, και αρνητικό 9/10 εβδομαδιαία, που αποτυπώνει ακριβώς αυτό που αναφέραμε. Πως σε μια ρηχή αγορά, εάν κάποιο μεγάλος παίκτης αποφασίσει να περιορίσει μια θέση και να πάρει κέρδη, θα πιέσει ασφυκτικά το χαρτί, μέχρι να τελειώσει τις πωλήσεις του, παρά τα θεμελιώδη και τις προοπτικές που ανοίγονται.

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών (IFTA), «η εν εξελίξει διορθωτική κίνηση του ΧΑ δεν δημιουργεί έκπληξη, μετά από το μεγάλο bull market των τελευταίων μηνών. Ασφαλώς και η πρόβλεψη του πώς και πότε θα πέσει μια long αγορά δεν είναι εύκολη, καθώς οι κορυφές τιμών χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να σχηματιστούν, σε σύγκριση με τους «πάτους» που ολοκληρώνονται γρηγορότερα.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι δυναμικοί παράγοντες ανόδου της Λεωφόρου Αθηνών (κερδοφορία-ρεκόρ των εγχώριων εισηγμένων, βήματα του ΧΑ προς την επενδυτική βαθμίδα, ευνοϊκό διεθνές επενδυτικό κλίμα κλπ.) δεν ανατράπηκαν εντελώς μέσα σε λίγες συνεδριάσεις, συνεπώς δεν θα δραματοποιήσουμε την πτώση του Γενικού Δείκτη από τα υπερδεκαετή του υψηλά.

Προφανώς και οι Αγορές, ενσωματώνοντας ταχέως τις νέες πληροφορίες, φήμες και εξελίξεις, αποτιμούν την μεταβολή των προσδοκιών για τα παγκόσμια Επιτόκια, την όποια αύξηση του πολιτικού ρίσκου στη Χώρα και τις διαθέσεις των profit takers να «πάνε ταμείο».

Η υποχώρηση του ΓΔ είναι «υγιής» καθώς δίνει τη δυνατότητα σε underweight επενδυτές να εκτελέσουν εντολές αγοράς σε επιλεγμένους τίτλους, γνωρίζοντας πλέον τα υψηλά του Μαρτίου και θέτοντας αυτά ως πρώτους στόχους-αντιστάσεις σε περίπτωση νέας «επίσκεψης» των τιμών σε αυτά. Η συγκυρία ταυτόχρονων σημάτων πώλησης στα βραχυχρόνια και αγοράς στα μακρόπρόθεσμα timeframe ίσως αποτελεί προάγγελο πλάγιας κίνησης, με στόχους α.την απορρόφηση των overbought συνθηκών και β.το δώσιμο χρόνο σε νέους long για να προβούν σε νέες αγοραστικές κινήσεις.

Ας μην ξεχνάμε ότι μετά το οποίο window dressing έλαβε χώρα στο κλείσιμο του προηγούμενου τριμήνου, οι μεγάλες Αγορές (ειδικότερα ο αμερικάνικος S&P για τον οποίο υπάρχουν άφθονα διαθέσιμα στοιχεία) εισέρχονται σε ένα εποχιακά αδύναμο τετράμηνο. Γνωστή, άλλωστε, η ρήση «sell in May and go away» που συνοψίζει τους «κόντρα ανέμους» της χρηματιστηριακής εποχής», σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη.

Να σημειωθεί εδώ πως το ΧΑ ήδη από τις αρχές του έτους υποαποδίδει σημαντικά έναντι των μεγάλων διεθνών αγορών, σε Αμερική, Ευρώπη και προφανώς έναντι του Nikkei που τρέχει με ασύλληπτους ρυθμούς. Από το Μάρτιο ο ΓΔ έχει χάσει σημαντικά κέρδη, ενώ από τις αρχές τους έτους βρίσκεται στο +7% σχεδόν όταν ο DAX βρίσκεται στο +9,5%, ο και ο S&P 500 ξεπερνά το 10%. Και όλα αυτά σε μια αγορά που επί χρόνια βούλιαζε και υποαπέδιδε, λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, δείχνοντας πόσο δρόμο έχει να καλύψει.

Ακόμη και σήμερα που η Wall Street άνοιξε με ανοδικό gap, το ΧΑ συνέχισε να «σέρνεται» καθώς οι αγοραστές είχαν στηθεί και απλά τράβαγαν την προσφορά άνετα σε χαμηλότερα επίπεδα χωρίς να κυνηγούν. Όταν σου έρχονται λοιπόν τσάμπα και φθηνά τα χαρτιά που θες χωρίς να κάνεις κάτι γιατί να πεις όχι; Αυτό γίνεται λοιπόν εδώ και κάποιες μέρες στο ΧΑ και σε συγκεκριμένους δεικτοβαρείς τίτλους και τράπεζες με ξένους να είναι στημένοι και να αγοράζουν αυτά που θέλουν άκοπα.

Επιστρέφοντας στο ταμπλό, επιστρατεύτηκε ξανά η στρατηγική του stock picking, με την Autohellas, την Ελλάκτωρ, την Aegean και την ΔΕΗ να ρολάρουν και να κρατούν την αγορά, όπως και σε χαμηλότερο βαθμό οι τράπεζες. Γενικότερα ωστόσο, το κλίμα μιζέριας και κατήφειας συντηρήθηκε σε πολλές μετοχές, όπως στη ΜΥΤΙΛ, τη ΜΟΗ, τη ΜΠΕΛΑ και τον όμιλο Στασινόπουλου. Μάλιστα, ενώ η μετοχή της Μυτιληναίος έδειξε να κερδίζει προς τις δημοπρασίες το θετικό πρόσημο, φτάνοντας στα 34,16 ευρώ με ήπια άνοδο, εν τέλει την έριξαν ξανά στο κλείσιμο στα 34 ευρώ, με νέες απώλειες 0,35% και τζίρο που ξεπέρασε τα 11 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε λόγω μερικών μετοχών που πάτσηαν περισσότερο γκάζι στις δημοπρασίες να βρεθεί με θετικό πρόσημο, αλλά γενικότερα δεν έπεισε. Ο ΓΔ κατέγραψε άνοδο 0,19% στις 1.386,38 μονάδες, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 118 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,21% στις 3.335,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός έσπασε το πτωτικό σερί με ήπια άνοδο 0,34% στις 1.167,64 μονάδες.

Στις τράπεζες το γκάζι πάτησε η ΕΥΡΩΒ με κέρδη 1,21% στα 1,798 ευρώ, με την ΕΤΕ να υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,03%, την Πειραιώς στο -0,46% και την Alpha Bank στο +0,67%.

Ράλι για την ΟΤΟΕΛ στο 5,3% και τα 13,90 ευρώ, με την Aegean στο 1,96% και τα 12,47 ευρώ. Ισχυρή άνοδος για την Ελλάκτωρ που έφτασε στα 2,52 ευρώ, με την Τιτάν στο 1,16% υψηλότερα μετά την έκθεση της Eurobank Equities.

Κέρδη για ΕΧΑΕ στο 1,16%, αλλά και για την Optima που τρέχει ένα δυνατό σερί φτάνοντας στα 8,59 ευρώ.

Θετικό γύρισμα στις δημοπρασίες για την ΕΕΕ που βρίσκονταν με ισχυρές απώλειες, ενώ υψηλότερα έκλεισε και η ΔΕΗ με κέρδη 1,33% στα 11,40 ευρώ.

Σταθερές εν αναμονή μεγάλων επενδυτικών κινήσεων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τέρνα Ενεργειακή, ενώ διασώθηκαν ΕΛΠΕ, ΜΟΗ και ΟΤΕ.

Απώλειες 2,13% για την Epsilon Net στα mid caps, ενώ στο κόκκινο έκλεισε ΑΒΑΞ, Πλαστικά Θράκης, Intralot. Αντίδραση από ΕΥΑΘ, Φουρλή και Intrakat.