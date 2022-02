Η ρώσο-ουκρανική κρίση ευνόησε τον χρυσό ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού την Τετάρτη σημείωσαν το υψηλότερο κλείσιμο τους από τον Ιούνιο, ανακάμπτοντας από την απώλεια της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στους τίτλους των εφημερίδων σχετικά με τις εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από την Ουκρανία ήταν ο τελευταίος καταλύτης για να ωθήσει τον χρυσό σε νέα υψηλά για το 2022», έγραψαν αναλυτές της Sevens Report Research σε ενημερωτικό δελτίο.

Ενώ η επιρροή αυτών των εντάσεων «θα μπορούσε να εξασθενίσει τις επόμενες εβδομάδες, οι ανησυχίες ότι η Fed βρίσκεται πίσω από την καμπύλη όσον αφορά τον πληθωρισμό θα μπορούσε να είναι ένας συνεχής ούριος άνεμος για την αγορά χρυσού στις επόμενες συνεδριάσεις», προσέθεσαν οι αναλυτές.

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, οι τιμές του χρυσού «έπιασαν» υψηλό σχεδόν τριών μηνών «καθώς οι φόβοι για μια πιθανή ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία ενίσχυσαν την ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια», ανέφερε στο Marketwatch o Ρόχαν Ρέντι, αναλυτής της Global X.

«Με τους αισθητούς πολιτικούς κινδύνους να αυξάνονται παγκοσμίως, η ζήτηση για τον χρυσό θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι επενδυτές αναζητούν assets ως αποθηκευτικά μέσα αξίας σε καιρούς αβεβαιότητας», συμπλήρωσε.

Ο χρυσός στα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου κέρδισε 15,82 δολάρια, ή 0,8%, κλείνοντας στα 1.871,59 δολάρια η ουγγιά.

Το ασήμι παράδοσης Μαρτίου, κέρδισε 1,1% στα 23,605 δολάρια η ουγγιά.

In other Comex dealings, March silver SIH22, 1.17% added 1.1% to $23.605 an ounce