«Καμπανάκι» επιστημόνων: Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πλέον πιο φονική από το κάπνισμα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σκοτώνει πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και είναι πλέον πιο φονική από το κάπνισμα, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα υπό την αιγίδα της Unicef.

Περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 700.000 παιδιά μικρότερα των πέντε ετών , πέθαναν το 2021 για λόγους που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με την εργασία αυτή που εκπόνησαν οι επιστήμονες του αμερικανικού ινστιτούτου Health Effects Institute.

Τα αποτελέσματα αυτά βασίζονται στην Global Burden Disease, μια τεράστια βάση με τα δεδομένα 200 και πλέον χωρών. Αυτά ωστόσο δεν δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικό περιοδικό.

