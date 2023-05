Ένας χρόνος Just Go Zero Tilos: Πώς έγινε το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο

Η Polygreen και ο Δήμος Τήλου συμπλήρωσαν ένα χρόνο συνεργασίας με το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, πετυχαίνοντας κάτι πραγματικά σπουδαίο.

Στην Τήλο, ένα μικρό νησί με περίπου 600 μόνιμους κατοίκους στην άκρη της Ελλάδας, τα πράγματα γίνονται κάπως διαφορετικά εδώ και ένα χρόνο. Οι συνήθειες των ντόπιων έχουν αλλάξει, ενώ σχεδόν όλοι έχουν μάθει τι σημαίνει η φράση «κυκλική διαχείριση αποβλήτων». Σπουδαίο ρόλο σε αυτή την αλλαγή έχει διαδραματίσει η εταιρείας κυκλικής οικονομίας, Polygreen, η οποία σε συνεργασία με τον Δήμο Τήλου έθεσαν σε λειτουργία το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύσσει ουσιαστικά ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στην Τήλο με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τους. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν όλα τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί του νησιού, καταφέρνοντας μέσα σε ένα χρόνο να πετύχουν το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο.

Τα Λιβάδια της Τήλου

Από τον πιο μικρό μέχρι και τον μεγαλύτερο σε ηλικία κάτοικο του νησιού, όλοι προσπάθησαν με μικρές καθημερινές πράξεις να βάλουν την έννοια των μηδενικών αποβλήτων στη ζωή τους. Χωρίς XYTA και δημόσιους κάδους, αλλά με διαχωρισμό στην πηγή και συλλογή πόρτα-πόρτα, με κομποστοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τήλος αποτελεί το πρώτο νησί που πέτυχε 100% εκτροπή από την ταφή αποβλήτων με 87% ποσοστό ανακύκλωσης.

Με αφορμή, λοιπόν, την Παγκόσμια Ημέρα Zero Waste (30 Μαρτίου), ο CEO της Polygreen, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, μαζί με την ομάδα της Polygreen και καλεσμένους βρέθηκε στην Τήλο για να γιορτάσει με όλους τους κατοίκους του νησιού τον ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας του προγράμματος.

Το πρωί του Σαββάτου της 1ης Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους επιχειρηματίες του νησιού, για να συζητήσουν για τη νέα τουριστική σεζόν και το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε γιορτή στην πλατεία των Λιβαδιών (στο λιμάνι της Τήλου). Εκεί παρακολούθησαν όλοι μαζί ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε την πορεία του Just Go Zero Tilos από την αρχή του μέχρι και σήμερα. Το βίντεο περιλάμβανε συνεντεύξεις κατοίκων, υπαλλήλων της Polygreen, συνεργατών και όλων των εμπλεκομένων, δίνοντας τη δική τους οπτική πάνω στην αλλαγή που έχει φέρει το πρόγραμμα στο νησί.

Η Πολυξένη, η Τάνια και ο Σταύρος έχουν ένα από τα κεντρικά cafe στα Λιβάδια της Τήλου

O κύριος Γιώργος, καφέ μπαρ «Γιώργος»

Ο Θάνος, κάτοικος Τήλου

Όλοι όσοι εργάζονται στο πρόγραμμα συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι η επιτυχία είναι των κατοίκων. Όπως δήλωσε ο CEO της Polygreen και εμπνευστής του Just Go Zero Tilos κ. Πολυχρονόπουλος απευθυνόμενος προς τον κόσμο της Τήλου, «αυτό που έχετε καταφέρει αυτή τη στιγμή έχει ήδη μείνει στην ιστορία.

Ο τουρισμός θα αυξηθεί και πολύς κόσμος θα έρθει μόνο για να δει τι έχετε καταφέρει σε αυτό το νησί», ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε τους θαυμάσιους ανθρώπους που αγκάλιασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από την πλευρά της η Δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά-Αλιφέρη χαρακτήρισε το πρόγραμμα άκρως επιτυχημένο, ενώ υπογράμμισε πως «το μικρό ακριτικό νησί μας έχει κερδίσει πλέον διεθνή αναγνώριση».

Επόμενος στόχος τώρα είναι να ενταχθεί το νησί στο πρόγραμμα Zero Waste Cities, μέσα από τη συνεργασία με το Mission Zero Waste Academy, το Zero Waste Europe και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Ο παραλιακός πεζόδρομος της Τήλου είναι πλέον πεντακάθαρος, χωρίς κάδους απορριμάτων

Το πρώτο νησί χωρίς απόβλητα είναι το πρώτο βήμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα. Άλλωστε, το Just Go Zero Tilos όχι μόνο δημιουργεί μια αλυσίδα από οφέλη, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, για τους κατοίκους της Τήλου, αλλά αποτελεί «οδηγό» ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μας εμπνέει να γίνουμε στην πράξη μέρος της λύσης και να δημιουργήσουμε ένα κόσμο πιο αρμονικό και βιώσιμο.

Γιατί αφού έγινε στην Τήλο μπορεί να γίνει παντού!