Πέθανε η Έθελ Κένεντι σε ηλικία 96 ετών

Η 96χρονη απεβίωσε σήμερα το πρωί από επιπλοκές που σχετίζονται με εγκεφαλικό που υπέστη την περασμένη εβδομάδα.

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η σύζυγος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, Έθελ. «Με τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της καταπληκτικής γιαγιάς μας, Έθελ Κένεντι», δήλωσε σήμερα ο εγγονός και εκπρόσωπός της, Τζο. Απεβίωσε σήμερα το πρωί από επιπλοκές που σχετίζονται με εγκεφαλικό που υπέστη την περασμένη εβδομάδα.

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our amazing grandmother, Ethel Kennedy. She died this morning from complications related to a stroke suffered last week. Along with a lifetime's work in social justice and human rights, our mother leaves behind…

— Joe Kennedy III (@joekennedy) October 10, 2024