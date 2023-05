Τι απόδοση δίνει να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή;

H προεκλογική περίοδος φτάνει στην ολοκλήρωσή της και η αγωνία για το εκλογικό αποτέλεσμα βρίσκεται στο κατακόρυφο.

Μόνο λίγες μέρες έμειναν πριν πάμε στις κάλπες για να επιλέξουμε τους υποψήφιους βουλευτές που θέλουμε να στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση, η οποία όπως όλα δείχνουν θα χρειαστεί και δεύτερη Κυριακή για να σχηματιστεί. Και μιας και αναφερθήκαμε στην αυτοδυναμία, το ενδεχόμενο σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης με το καλημέρα δίνει απόδοση 75.00.

Πάμε να δούμε μερικές και από τις υπόλοιπες ξεχωριστές αποδόσεις που αφορούν τις εκλογές της Κυριακής (21/5).

Το κόμμα με τις περισσότερες ψήφους

Νέα Δημοκρατία: 1.08

ΣΥΡΙΖΑ: 7.00

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 751.00

ΚΚΕ: 7501

ΜεΡΑ25: 10001

Το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

≤ 21,00%: 101.00

21,01% - 24,00%: 23.00

24,01% - 27,00%: 9.00

27,01% - 30,00%: 4.00

30,01% - 33,00%: 2.00

33,01% - 36,00%: 1.80

36,01% - 39,00%: 3.50

39,01% - 41,00%: 9.00

41,01% - 43,00%: 17.00

43,01% - 44,00%: 34.00

44,01% - 45,00%: 51.00

≥ 45,01%: 101.00

Το τελικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ

≤ 21,00%: 67.00

21,01% - 24,00%: 15.00

24,01% - 27,00%: 4.50

27,01% - 30,00%: 1.90

30,01% - 33,00%: 2.00

33,01% - 36,00%: 3.50

36,01% - 39,00%: 11.00

39,01% - 41,00%: 18.00

41,01% - 43,00%: 51.00

43,01% - 44,00%: 151.00

44,01% - 45,00%: 251.00

≥ 45,01%: 501.00

Από τα υπόλοιπες διαθέσιμες αποδόσεις ξεχωρίσαμε το Under 7.5 νίκες σε μονοεδρικές Εκλογικές Περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δίνει 2.15, το 1.65 στα Over 0,75% στα Λευκά και το 1,70 στο Over 1,50% στα Άκυρα ψηφοδέλτια.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες αποδόσεις για κάθε πιθανή πρόβλεψη που μπορείτε να κάνετε σχετικά με τις εκλογές της Κυριακής.