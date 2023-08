Οι BRICS απεύθυναν πρόσκληση ένταξης σε έξι κράτη - Μεταξύ τους Σ. Αραβία και Ιράν

Πρόσκληση ένταξης στον συνασπισμό των BRICS σε έξι ακόμα κράτη απεύθυναν οι πέντε χώρες που απαρτίζουν την οικονομική συμμαχία των αναδυόμενων αγορών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Cyril Ramaphosa.

Πρόσκληση ένταξης στον συνασπισμό των BRICS σε έξι ακόμα κράτη απεύθυναν οι πέντε χώρες που απαρτίζουν την οικονομική συμμαχία των αναδυόμενων αγορών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Cyril Ramaphosa, σε μια κίνηση που έχει στόχο να ενισχύσει την επιρροή της.

Σύμφωνα με το CNBC, ο συνασπισμός -που αποτελείται μέχρι στιγμής από τις Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική- θα προσκαλέσει τις κυβερνήσεις της Αργεντινής, της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να συμμετέχουν στη συμμαχία ως πλήρη μέλη από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

«Οι BRICS είναι μια διαφορετική ομάδα εθνών με μία ισότιμη σχέση εταίρων , που έχουν έχουν διαφορετικές απόψεις αλλά κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο», ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας.

BRICS is a diverse group of nations.

It is an equal partnership of countries that have differing views but a shared vision for a better world.

As the five #BRICS members, we have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria and procedures of the #BRICS…

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) August 24, 2023