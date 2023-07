HAEE: Στις 27-29 Σεπτεμβρίου το 8ο Energy Transition Symposium

Οι θεματικές του Συνεδρίου θα καλύψουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του ενεργειακού γίγνεσθαι μεταξύ των οποίων την πρόοδο της Πράσινης Μετάβασης, τη Βιωσιμότητα του ενεργειακού τομέα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Στο διάστημα 27-29 Σεπτεμβρίου του 2023 θα φιλοξενηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 8ο Energy Transition Symposium της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), με τίτλο Rethinking Energy: The new state of play for a secure and sustainable future.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, αναδεικνύεται έντονα η ανάγκη επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης προς ένα ενεργειακά ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον. Η εφαρμογή του REPowerEU βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, νέες επενδύσεις είναι σε ανάπτυξη και η υιοθέτηση νέων στρατηγικών, όπως το Net-Zero Industry Act και το Critical Raw Materials Act δομεί τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της ΕΕ. Οι νέοι ενεργειακοί στόχοι της Ελλάδας με την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ θα θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, των δικτύων, της αποθήκευσης ενέργειας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως είναι το πράσινο υδρογόνο, το βιομεθάνιο και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι θεματικές του Συνεδρίου θα καλύψουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του ενεργειακού γίγνεσθαι μεταξύ των οποίων την πρόοδο της Πράσινης Μετάβασης, τη Βιωσιμότητα του ενεργειακού τομέα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Το Συνέδριο αποτελείται από 2 βασικούς πυλώνες:

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (Plenary Sessions), όπου εκπρόσωποι της πολιτείας, του ακαδημαϊκού και του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλλουν στο διάλογο για τα πιο κρίσιμα και επίκαιρα θέματα του παγκόσμιου ενεργειακού γίγνεσθαι

Παρουσιάσεις ακαδημαϊκών άρθρων (Concurrent Sessions), στις οποίες ακαδημαϊκοί, διδακτορικοί φοιτητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα θα παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο γύρω από την ενεργειακή μετάβαση και τις καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα με φυσική παρουσία ομιλητών και συμμετεχόντων.