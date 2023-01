Ουκρανία: Εκταμίευση 3 δισ. ευρώ για ενίσχυση από την ΕΕ μέσα στην εβδομάδα

Το Κίεβο και η ΈΕ συμφώνησαν σε πακέτο ενίσχυσης των 18 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, εν μέσω της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, ανακοίνωσε πως η χώρα του θα λάβει 3 δισ. ευρώ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα από την οικονομική ενίσχυση που έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Σμιχάλα ανέφερε πως «η Ουκρανία και η ΕΕ υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης για 18 δισ. ευρώ σε μακροοικονομική ενίσχυση. Περιμένουμε εκταμίευση δόσης 3 δισ. ευρώ αυτή την εβδομάδα. Πολλά ευχαριστώ στην (πρόεδρο της Κομισιόν) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον (αντιπρόεδρο της Κομισιόν) Βάλντις Ντομπρόβσκις. Τα χρήματα θα διατηρήσουν την μακροοικονομική μας σταθερότητα» σημείωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Ukraine and the EU have just signed a Memorandum of Understanding to provide €18bn in macro-financial assistance. We expect to receive a tranche of €3bn this week. Many thanks to @vonderleyen & @VDombrovskis. This will help maintain macroeconomic stability going forward.

