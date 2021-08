Σταθερός στο 2,2% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Ιούλιο

Αμετάβλητος στο 2,2% παρέμεινε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον Ιούλιο σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Το 2,2% είναι απαράλαχτο με την αρχική μέτρηση και ενός των προβλέψεων των αναλυτών.

Σε μηναίο επίπεδο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε 0,1% (εντός της αρχικής μέτρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών).

Ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σε ετήσια βάση ενισχύθηκε 0,7% (εντός της αρχικής μέτρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών).

Euro area annual #inflation up to 2.2% in July https://t.co/MsPWQP69ro pic.twitter.com/dST7qaJloy

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 18, 2021