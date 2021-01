Μέχρι την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού, επιτρέπονται μόνο οι ουσιώδεις πτήσεις, για λόγους προστασίας επιβατών και πολιτών από την νόσο Covid-19.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό την παράταση, έως 1/2/21 και ώρα 06:00 το πρωί, της αεροπορικής οδηγίας (Covid-19 notam) που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights, commercial and general/business aviation).

Η notam προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

*Κρατικές πτήσεις (state flights).

*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

*Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

*Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα του (ferry flights).