«ΟΚ» από την Fed για τη συγχώνευση Capital One και Discover

Η Capital One Financial έλαβε και επίσημα έγκριση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) και το Γραφείο του Ελεγκτή Νομισματικών Υπηρεσιών (OCC) για την εξαγορά της Discover Financial Services, σε μια συμφωνία ανταλλαγής μετοχών ύψους 35,3 δισ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσαν οι ρυθμιστικές αρχές την Παρασκευή.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την αίτηση σύμφωνα με τους νομικούς παράγοντες που υποχρεούται να εξετάσει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και διοικητικών πόρων των εταιρειών, της εξυπηρέτησης των αναγκών και της ευκολίας των κοινοτήτων που θα εξυπηρετηθούν από τον ενιαίο οργανισμό, καθώς και των επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της πρότασης», ανέφερε η Fed σε ανακοίνωσή της.

Η Capital One γνωστοποίησε για πρώτη φορά ότι είχε συνάψει οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Discover τον Φεβρουάριο του 2024. Θα αποκτήσει επίσης έμμεσα την Discover Bank μέσω της συναλλαγής. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της Discover θα λάβουν 1,0192 μετοχές της Capital One για κάθε μετοχή της Discover ή περίπου ένα 26% ασφάλιστρο σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Discover στα 110,49 δολάρια εκείνη την εποχή.

Η Capital One και η Discover είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εκδοτών πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ, και η συγχώνευση θα επεκτείνει τη βάση καταθέσεων της Capital One και τις προσφορές πιστωτικών καρτών της.

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Capital One θα κατέχουν το 60% της ενιαίας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Discover θα κατέχουν το 40%.