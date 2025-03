Lamda: Έσοδα 1,1 δισ. στο Ελληνικό, «ουρά» 900 εκατ. έως το 2028 – Η πρόοδος των έργων

Πάνω από το «φράγμα» του 1,1 δισ. ευρώ βρίσκονται πλέον οι εισπράξεις στο project της Lamda από την έναρξη του έργου μέχρι την 28.02.2025, ενώ, στα 589 εκατ. ευρώ ανήλθαν συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων το 2024. Πώς προχωρούν Malls, Riviera Tower, Λ. Ποσειδώνος. Η χρηματοοικονομική εικόνα, βάσει της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

Πάνω από το «φράγμα» του 1,1 δισ. ευρώ βρίσκονται πλέον οι εισπράξεις στο project της Lamda στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, από την έναρξη του έργου μέχρι την 28.02.2025, ενώ, στα 589 εκατ. ευρώ ανήλθαν συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το έργο Ελληνικού το 2024, αυξημένες 84% έναντι του 2023. Από το ποσό των 1,1 δισ. τα 760 εκατ. αφορούν σε εισπράξεις από κατοικίες (έως το τέλος Φεβρουαρίου) και 360 εκατ. από πωλήσεις οικοπέδων και εκτάσεων (Land Plot Sales/Leases).

Επίσης, όπως φαίνεται σε εταιρική παρουσίαση, έσοδα 0,9 δισ. ευρώ από οικιστικές μονάδες (όχι νέες πωλήσεις) αναμένεται να εισπραχθούν μέχρι το 2027-28 (αναφέρεται στη Συνολική Αξία των 874 μονάδων που έχουν διατεθεί στην αγορά προς πώληση μέχρι σήμερα, εκ των οποίων 0,6 δισ. ευρώ αφορούν SPAs και 0,3 δισ. ευρώ σε κρατήσεις πελατών).

«Το Έργο του Ελληνικού συνεχίζει τη δυναμική του εξέλιξη με τη ζήτηση για τις οικιστικές αναπτύξεις να ακολουθεί ανοδική πορεία, παράλληλα με τις τιμές πώλησης διαμερισμάτων, και τις εισπράξεις να έχουν πλέον ξεπεράσει το €1,1 δις. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η πρόοδος στην κατασκευή τόσο των οικιστικών έργων όσο και στα έργα υποδομών παρά τις αντίξοες συνθήκες στην κατασκευαστική αγορά και την ευρύτερη αγορά εργασίας», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, με αφορμή την ανακοίνωση, χτες, των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2024. Τα οποία, «έδειξαν», μεταξύ άλλων, 71% αύξηση των Καθαρών Κερδών στα 46 εκατ., 30% αύξηση των Ενοποιημένων κερδών EBITDA προ αποτιμήσεων στα 171 εκατ., νέο ιστορικό ρεκόρ Retail EBITDA (4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία) προ αποτιμήσεων στα 88 εκατ., αυξημένα 9% έναντι του 2023, νέο ιστορικό ρεκόρ EBITDA για τις Μαρίνες στα 19 εκατ., αυξημένα 8% έναντι του 2023, 50% αύξηση του EBITDA προ αποτιμήσεων για το The Ellinikon, στα 97 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έργου του Ελληνικού το 2024, ο κύριος παράγοντας της σημαντικής ανάκαμψης των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της επίτευξης σημαντικής κερδοφορίας EBITDA,, είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης. Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους ύψους 17,8 εκατ. επιβαρύνθηκαν από χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική επιμέτρηση μελλοντικών υποχρεώσεων ποσού €42 εκατ. (έναντι €44 εκατ. το 2023).

Η οικιστική επίδοση

Ειδικά για την εμβληματική επένδυση στο Ελληνικό, όπως αναφέρθηκε, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 28.02.2025 ξεπέρασαν τα €1,1 δισ., με τις εισπράξεις εντός του 2024 να ανέρχονται σε €589 εκατ, εκ των οποίων περίπου €312 εκατ. προήλθαν από τις οικιστικές αναπτύξεις. Το 2024 ολοκληρώθηκαν συναλλαγές πώλησης οικοπέδων σε τρίτους για την ανάπτυξη οικιστικών, γραφειακών και εκπαιδευτικών χώρων, όπως επίσης και εμπορικού πάρκου λιανικής (Retail Park), με το συνολικό τίμημα των συναλλαγών να ανέρχεται σε €258 εκατ., εκ των οποίων είχαν εισπραχθεί περίπου €194 εκατ. μέσα στο 2024. Από τις συναλλαγές αυτές, το εκτιμώμενο συνολικό λογιστικό κέρδος προ φόρων για τον Όμιλο LAMDA Development ανέρχεται σε €173 εκατ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 2024 ενώ ποσό περίπου €30 εκατ. αναμένεται να αναγνωριστεί εντός του Α’ Εξαμήνου 2025. Επισημαίνεται ότι τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, τα οποία θα αναγνωριστούν σταδιακά στα οικονομικά αποτελέσματα, ανήλθαν την 31.12.2024 σε €286 εκατ..

Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και τις 28.02.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται πλέον σε 453 διαμερίσματα ή 81%.

Τα εμπορικά κέντρα του project

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63%5 της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, σε υψηλότερες τιμές έναντι των Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη μιας αγοράς με χαμηλή προσφορά καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπόρων για αυτές τις νέες αναπτύξεις. Τον Φεβρουάριο 2025, υπεγράφη τραπεζικό δάνειο ποσού €185 εκατ. (περιλαμβανομένου ποσού 39 εκατ. για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ) για τη χρηματοδότηση κατασκευής και την λειτουργία της Riviera Galleria. Στο σχήμα του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού συμμετέχουν: «Τράπεζα Πειραιώς», «Τράπεζα Eurobank», «Alpha Bank» και «Attica Bank». Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες σκυροδέτησης σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος Riviera Galleria ενώ στο The Ellinikon Mall έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, με την υπόλοιπη εργολαβία να βρίσκεται υπό δημοπράτηση. Η Συνολική Μεικτή Εκμισθώσιμη Επιφάνεια (GLA) στο The Ellinikon Mall αυξήθηκε στα 100 χιλ τ.μ. (έναντι 90 χιλ τ.μ.) λόγω ισχυρότερου του αναμενόμενου ενδιαφέροντος από την Ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Πρόοδος έργων

Όσον αφορά στην πρόοδο σε έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, εργασίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σε 14 διαφορετικές αναπτύξεις σε συνεργασία με 12 διαφορετικούς κατασκευαστές, ενώ εργασίες έχουν πλέον ξεκινήσει σε όλες τις οικιστικές αναπτύξεις που έχουν διατεθεί προς πώληση. Κατά τη διάρκεια του έτους 2024 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €248 εκατ., με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών από την έναρξη του έργου έως την 31.12.2024 να διαμορφώνεται πλέον στα €564 εκατ.. Βάσει εταιρικής, στον Riviera η πρόοδος έχει ξεπεράσει τον 14ο όροφο, στα Cove Residences, στα οικόπεδα 5-6 γίνεται λόγος για φινιρίσματα & ηλεκτρολογικές εργασίες, ενώ στα οικόπεδα 7-8, σε εξέλιξη είναι εργασίες για τις πλάκες πρώτου και δεύτερου ορόφου, στο Park Rise (BIG) είναι σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης θεμελίωσης. Για το The Ellinikon Sports Park είναι ολοκληρωμένες εργασίες σκυροδέτησης & ο συνθετικός χλοοτάπητας, στο Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ) το 21% των εργασιών σκυροδέτησης έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, ενώ αναφορικά με την υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος (ΑΒΑΞ) το 83% των εκσκαφών & το 80% της σκυροδέτησης έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Η συνολική αξία

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό αυξήθηκαν κατά €161εκ εντός του 2024 και ανήλθαν στα €292 εκατ. την 31η.12.2024, ενώ για μια ακόμη χρονιά δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση, η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό ανήλθε σε €1,6 δις μειωμένη κατά περίπου €55 εκατ. έναντι της 31.12.2023. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στο κόστος πωληθέντων αποθεμάτων ακινήτων (περίπου €254 εκατ.) σε συνδυασμό με την αύξηση για κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) (εξαιρουμένης της υλοποίησης της πρόβλεψης για έργα υποδομών) κατά περίπου €160 εκατ., την αναθεώρηση της πρόβλεψης για τα εκτιμώμενα κόστη υποδομών κατά περίπου €57 εκατ., καθώς και τις ζημίες από εύλογες αξίες επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων συνολικού ποσού περίπου €17 εκατ..