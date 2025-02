Apple: Bug στην φωνητική υπαγόρευση του iPhone μετατρέπει το «Τραμπ» σε «ρατσιστής»

Θέμα συζήτησης έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το bug που παρουσιάστηκε στην λειτουργία φωνητικής υπαγόρευσης της Apple για το iPhone, το οποίο μετατρέπει αυτόματα τη λέξη «Τραμπ» σε «ρατσιστής».

Το θέμα έφεραν στο επίκεντρο χρήστες του μοντέλου της Apple με video που ανήρτησαν στο TikTok και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως γράφει το Mashable.

Alex Jones is right. If you say “racist” in speech to text on Apple iPhone, it flashes “Trump”.



Apple… YOU ARE SCUM pic.twitter.com/lURoj2Poj4

— Trent Steele (@KarenMommyDomme) February 25, 2025