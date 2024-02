Πάιατ: Εξαιρετικά ενθαρρυντική η επιτυχία του μετασχηματισμού της ΔΕΗ 

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι επιχειρηματικές κινήσεις της ΔΕΗ (όπως η συμβολή στην ενίσχυση των ΑΠΕ σε Ελλάδα και Βαλκάνια) συμβάλλουν στο απαντηθούν οι κύριες ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.

Βαρύνουσα σημασία στην απάντηση των ενεργειακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, απέδωσε στις επιχειρηματικές κινήσεις της ΔΕΗ ο Τζέφρι Πάιατ, Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενεργειακών πόρων.

Μιλώντας χθες σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης The Foundation for Defense of Democracies (FDD) στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε λίγες ώρες νωρίτερα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση. Όπως επισήμανε, είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική η μεγάλη επιτυχία του μετασχηματισμού της επιχείρησης, όπως προέκυψε από τη συνάντηση. Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επέκταση της ΔΕΗ στη Ρουμανία, αλλά και στη συμβολή της επιχείρησης στην ενίσχυση των ΑΠΕ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνάντηση, ο κ. Στάσσης παρουσίασε τα σχέδια της ΔΕΗ για διείσδυση στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επίσης ενημέρωσε τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών για τα σχέδια ενεργειακής μετάβασης, τις νέες επενδύσεις καθαρής και ευέλικτης παραγωγής στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και την υπόλοιπη περιφέρεια, καθώς και για τον σημαντικό ρόλο της ΔΕΗ όσον αφορά την επέκταση των ενεργειακών διαδρόμων των περιοχών και την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών.

Όπως ανέφερε ο κ. Πάιατ στην εκδήλωση, μία από τις βασικές προκλήσεις είναι η επιτάχυνση της απόσυρσης του άνθρακα από τα ενεργειακά μίγμα των χωρών της κεντρικής Ευρώπης και στα Δυτικά Βαλκάνια - «κάτι που αποτελεί κρίσιμο τεστ για τις πολιτικές της ενεργειακής μετάβασης», όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, πρόταξε την απάλειψη του φυσικού αερίου και γενικά της ενέργειας, από τα βασικά «όπλα» της Ρωσίας για την άσκηση επιρροής.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε τη στενή και αδιατάρακτη συνεργασία με τη χώρα μας, που συνεχίστηκε τα τελευταία χρόνια με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Αναφέρθηκε στην επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως και στη δυναμική που έχει αποκτήσει το σχέδιο για τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο» φυσικού αερίου.

Όπως επισήμανε, το σχέδιο αυτό θα συνδέσει την Ελλάδα, και τις πύλες εισόδου LNG στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. «Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα και παράδειγμα για το πώς το ευρύτερο όραμα της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών "μεταφράζεται" σε νέες αρχιτεκτονικές συνεργασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.