H GSI, θυγατρική του Libra Group, ανακοινώνει ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στον Καναδά

Η GSI σύναψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), τη μεγαλύτερη με κάποια εταιρεία κοινής ωφελείας στον Καναδά από το 2015, για να κατασκευάσει και να λειτουργήσει ένα φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 100ΜWac, συνολικής επένδυσης 200εκ δολαρίων Καναδά.

Η Greenwood Sustainable Infrastructure LLC (GSI), θυγατρική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Libra Group, ανακοίνωσε ότι η Iyuhána Solar (Iyuhána), μια κοινοπραξία της οποίας ηγείται η GSI με την Saturn Power Inc. και την Ocean Man First Nation, υπέγραψε σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) για την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 100 ΜWac στο Σασκάτσουαν του Καναδά. Το έργο, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Ocean Man First Nation, θα είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα του Καναδά από πλευράς μεγέθους.

Στο πλαίσιο αυτού του αποκλειστικού PPA, του μεγαλύτερου που έχει υπογραφεί με εταιρεία κοινής ωφέλειας στον Καναδά από το 2015, η Iyuhána σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια Καναδά για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου, το οποίο θα λειτουργεί, παρέχοντας την παραγόμενη ενέργεια στην κύρια δημοτική εταιρεία κοινής ωφέλειας, την SaskPower, για 25 χρόνια. Το φωτοβολταϊκό έργο, που βρίσκεται στον αγροτικό δήμο Estevan στο νοτιοανατολικό Σασκάτσουαν, θα παράγει αρκετή καθαρή ενέργεια για να τροφοδοτήσει περίπου 25.000 νοικοκυριά.

«Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε τη μετασχηματιστική δύναμη της ηλιακής ενέργειας στο Σασκάτσουαν, συνεργαζόμενοι με εταίρους όπως η Ocean Man First Nation», δήλωσε ο Mazen Turk, διευθύνων σύμβουλος της GSI. «Αυτή η μοναδική συνεργασία δείχνει τη δύναμη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων κάθε τόπου και την υπεύθυνη ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στον πυρήνα του ήθους μας ως εταιρεία – μέλος του Libra Group και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην υποστήριξη ενός μέλλοντος καθαρής ενέργειας σε ολόκληρο τον Καναδά και πέραν αυτού».

Ως ιδρυτικός εταίρος, το Ocean Man First Nation, θα είναι μέτοχος του Iyuhána Solar. Μέλη της φυλής θα λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στη συντήρηση φωτοβολταικών έργων και θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν επαγγελματικά σε αυτό το έργο. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με δυο τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του Σασκάτσουαν το Iyuhána θα προσφέρει υποτροφίες, πρακτική εργασία και προγράμματα έρευνας πάνω στην καθαρή ενέργεια τα οποία θα είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

«Η συνεργασία μας με την GSI και την SaskPower θα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για το Ocean Man First Nation, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης και των εσόδων που θα προσφέρουν σταθερότητα και βιωσιμότητα στην κοινότητά μας», δήλωσε ο αρχηγός της φυλής Connie Big Eagle. «Είμαστε περήφανοι που αυτό το έργο, το οποίο θα παρέχει καθαρή ενέργεια σε τόσα πολλά σπίτια στο Σασκάτσουαν, θα είναι γνωστό ως Iyuhána Solar, που στη γλώσαα των Νακοτά σημαίνει "όλοι" ή "όλοι μας". Αυτό αντανακλά την πεποίθησή μας ότι όλοι και όλα συνδέονται μεταξύ τους και επομένως πρέπει να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον».

Ενώ οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνονται σε ολόκληρο τον Καναδά, το μείγμα παραγωγής καθαρής ενέργειας του Σασκάτσουαν αποτελείται κυρίως από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Αυτό είναι το πρώτο από τα πολλά σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά έργα στην επαρχία. Μέχρι το 2035, η SaskPower σχεδιάζει να υποστηρίξει περίπου 3.000 MW νέας δυναμικότητας ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή.

«Αυτή η νέα ηλιακή εγκατάσταση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία μας προς το net-zero έως το 2050 ή νωρίτερα», δήλωσε ο Rupen Pandya, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SaskPower. «Είμαστε περήφανοι για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην επιτυχή επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επαρχία μας».

Η GSI είναι μία από τις τέσσερις θυγατρικές εταιρείες ενέργειας του Libra Group, ενός ιδιόκτητου, παγκόσμιου επιχειρηματικού ομίλου που περιλαμβάνει 20 επιχειρήσεις σε έξι τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ναυτιλίας, της αεροδιαστημικής και άλλων. Το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ομίλου περιλαμβάνει περίπου 3,5 γιγαβάτ (GW) έργων εν λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σε 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών, αιολικών, έργων αποθήκευσης και έργων μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια. Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία της οποίας ηγείται θυγατρική του Libra Group με μια αυτόχθονα κοινότητα.

«Ο Όμιλος Libra είναι περήφανος για την καινοτόμα αυτή συνεργασία, η οποία προέκυψε από κοινές αξίες και δέσμευση για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των θετικών αποτελεσμάτων για τις τοπικές κοινότητες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Libra, Μάνος Κουλιγκάς. «Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα των παγκόσμιων δραστηριοτήτων μας και προσβλέπουμε στη συνέχιση της αξιοποίησης των συνεργειών σε έξι τομείς σε 60 χώρες με ευελιξία και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Το 2023, η GSI εξαγόρασε τα χαρτοφυλάκια ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης της Saturn Power Inc., συμπεριλαμβανομένης της ομάδας ανάπτυξης έργων της και υπό ανάπτυξη έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης περίπου 1,4 GW σε πρώιμο έως προχωρημένο στάδιο. Σήμερα, η GSI έχει αποτύπωμα σε ολόκληρο τον Καναδά και σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ.

Σχετικά με τη Greenwood Sustainable Infrastructure

Η Greenwood Sustainable Infrastructure (GSI) είναι μία από τις θυγατρικές εταιρείες καθαρής ενέργειας του Libra Group. Η GSI είναι μια εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων κατανεμημένης παραγωγής, ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακα, καθώς και έργων αποθήκευσης στη Βόρεια Αμερική. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, η εταιρεία είχε αναπτύξει περίπου 388 MW DC σε 71 έργα ανανεώσιμης ενέργειας, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν ή να λειτουργούν από την GSI καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη έργων ύψους 1,6 GW. Η έμπειρη ομάδα της GSI έχει ευρύ ιστορικό επενδύσεων σε ενεργειακά έργα και συνεργασιών με πολλούς κορυφαίους επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Greenwood Sustainable Infrastructure (GSI), επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.greenwoodinfra.com/

Σχετικά με το Ocean Man First Nation

Το Ocean Man First Nation είναι μια κυβέρνηση των φυλών Nakota, Cree και Saulteaux στο νοτιοανατολικό Σασκάτσουαν. Διοικείται από τον Αρχηγό Connie Big Eagle και το Συμβούλιο και έχει πληθυσμό 565 μελών. Το Ocean Man First Nation δημιούργησε μια εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2019 με την ονομασία Second Wind Power. Η ονομασία Second Wind Power αντανακλά την ιστορία του Ocean Man First Nation ως προς τη μετεγκατάσταση, την επανεγκατάσταση και την επανεκκίνηση της ως νέα κοινότητα από το 1989.

Σχετικά με το Libra Group

Το Libra Group είναι ένας ιδιωτικός, παγκόσμιος επιχειρηματικός όμιλος που περιλαμβάνει 20 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στην αεροδιαστημική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ναυτιλία, το real estate, τη φιλοξενία και τις διαφοροποιημένες επενδύσεις. Με περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες σε σχεδόν 60 χώρες, ο όμιλος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη δυναμική του παγκόσμιου δικτύου και των δυνατοτήτων του ώστε να προσφέρει διατομεακή τεχνογνωσία και εκθετική ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα.