Intracom Defense: Συμφωνία χρηματοδότησης 20 εκατ. για το έργο Proteas από την ΕΕ

Πρόκειται για το έργο PROTEAS (“dePloyable special opeRations fOrces mulTi Environment commAnd post and C2 System”), στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας - ΕDF 2022 (European Defense Fund).

Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας υπέγραψε η INTRACOM DEFENSE (IDE), ως o Συντονιστής μιας διευρωπαϊκής Kοινοπραξίας, για τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δημιουργία πρωτοτύπων, και την ενσωμάτωση, τη δοκιμή και την αξιολόγηση του πρώτου στο είδος του Συστήματος Διοίκησης & Ελέγχου, Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, για την υποστήριξη μικρών κοινών επιχειρήσεων στις οποίες ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η σύμβαση υπογράφηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης.

Πρόκειται για το έργο PROTEAS (“dePloyable special opeRations fOrces mulTi Environment commAnd post and C2 System”), στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας - ΕDF 2022 (European Defense Fund), το οποίο στοχεύει στην προώθηση του αναβαθμισμένου ρόλου των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων όπως οραματίζεται η ΕΕ, και στην μείωση τόσο του χρόνου επιχειρησιακής ετοιμότητας όσο και του κόστους των αποστολών τους.

Η IDE ηγείται της κοινοπραξίας του έργου, στην οποία συμπράττουν η Ελλάδα (IDE, ISD S.A., Satways), το Βέλγιο (C&V Consulting, Dotocean), η Γαλλία (Thales Six GTS France, Commissariat à l’ Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Hensoldt France SAS, SAS Impact), η Γερμανία (Rheinmetall Electronics), η Ιταλία (Leonardo S.p.A.), η Νορβηγία (Squarehead) και η Κύπρος (Eight Bells, Ubitech). Τα Υπουργεία Άμυνας Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας, Νορβηγίας και Βελγίου, υποστηρίζουν και συγχρηματοδοτούν το έργο PROTEAS με επιπλέον μέγιστο ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ορίσει τον Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής μεταξύ της Κοινοπραξίας του έργου και των ενδιαφερόμενων φορέων.

Στην εναρκτήρια σύσκεψη του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 18-19 Δεκεμβρίου 2023, με την συμμετοχή εμπλεκόμενων Υπουργείων Αμύνης, τέθηκαν τα θεμέλια για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Όλοι οι εταίροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της συνάντησης, και οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη με εντατικό ρυθμό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, Δρ. Γεώργιος Τρουλλινός, δήλωσε ότι: «To έργο PROTEAS δεν είναι απλώς ένα Έργο Έρευνας και Τεχνολογίας. Η τεχνολογικά καινοτόμος πρότασή μας ανταποκρίνεται στις λειτουργικές απαιτήσεις των αντίστοιχων Υπουργείων Αμύνης για τις επιχειρήσεις των Ειδικών Δυνάμεων και επίσης θα συμβάλει σημαντικά στο συνολικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, επιτρέποντάς της να αντιμετωπίζει κάθε κρίση με αμεσότητα και σθένος».