Ο Έλον Μασκ θέλει να καταργήσει τα μπλοκ από το X (πρώην Twitter)

Νέα αλλαγή αναμένεται στο X (πρώην Twitter) όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με τον πλουσιότερο άνδρα των ΗΠΑ, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να μπλοκάρουν άλλους λογαριασμούς, παρά μόνο από τα direct messages, ενώ πρόσθεσε ότι τα όσα συνέβαιναν μέχρι τώρα «δεν έβγαζαν νόημα».

Εάν εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο, οι χρήστες δεν θα έχουν πλέον την επιλογή του «μπλοκ», αλλά θα μπορούν να βάζουν τους «ανεπιθύμητους» λογαριασμούς σε σίγαση, ώστε να μην βλέπουν τι αναρτούν, δίχως να τους μπλοκάρουν ή να τους κάνουν unfollow.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023