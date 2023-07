Η Ζέπος & Γιαννόπουλος στη λίστα για τα Financial Times Innovative Lawyers Awards Europe 2023

Ο διεθνής ειδησεογραφικός οργανισμός Financial Times ανακοίνωσε τους υποψηφίους που προκρίνονται για τα βραβεία Financial Times Innovative Lawyers Awards Europe 2023.

Ο διεθνής ειδησεογραφικός οργανισμός Financial Times ανακοίνωσε τους υποψηφίους που προκρίνονται για τα βραβεία Financial Times Innovative Lawyers Awards Europe 2023. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκεται και η Ζέπος & Γιαννόπουλος, μια από τις μεγαλύτερες και πλέον διακεκριμένες εταιρείες παροχής νομικών και φορολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, η οποία γιορτάζει φέτος 130 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Η Ζέπος & Γιαννόπουλος είναι η μοναδική Ελληνική δικηγορική εταιρεία που βρίσκεται στη λίστα, η οποία περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ονόματα νομικών εταιρειών στην Ευρώπη και διεθνώς.

Τα υψηλού κύρους βραβεία FΤ Innovative Lawyers Awards Europe αναδεικνύουν την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή νομική αγορά εστιάζοντας στην πρωτοπορία, την ηγετική ικανότητα, τη βιωσιμότητα και το δημιουργικό τρόπο αντιμετώπισης προκλήσεων.

Η Ζέπος & Γιαννόπουλος είναι υποψήφια σε 2 κατηγορίες για τα βραβεία «Πρωτοπόροι Δικηγόροι σε Συμφωνίες και Χρηματοδοτήσεις» (Innovative Lawyers in Deals and Financing) και «Πρωτοπόροι Δικηγόροι στην Τεχνολογία» (Innovative Lawyers in Technology).

Συγκεκριμένα, η Ζέπος & Γιαννόπουλος αναγνωρίζεται για την καινοτόμο προσέγγιση της στην επίλυση νομικών και φορολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία της υπηρεσίας Filmdesk που προσφέρει ολοκληρωμένες νομικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ξένα κινηματογραφικά studio, εταιρείες παραγωγής αλλά και εταιρείες εκτέλεσης παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. Μέσα στο 2023, η Ζέπος & Γιαννόπουλος υποστήριξε την πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία διεθνούς παραγωγής που γυρίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη, από ρυθμιστική, αστική, εμπορική, εργατική, φορολογική και λογιστική σκοπιά, στους άμεσα εμπλεκόμενους (studio, φορείς παραγωγής, προσωπικό, σκηνοθέτες και ηθοποιούς). Η Ζέπος & Γιαννόπουλος έως το 2022 υποστήριξε την πραγματοποίηση διεθνών παραγωγών όπως το Lost Daughter, το Rise, το (Glass Onion) Knives Out II και το My Big Fat Greek Wedding 3 προτείνοντας καινοτόμες λύσεις. Επιπλέον η σχετική ομάδα της Ζέπος & Γιαννόπουλος έχει παράσχει τεχνογνωσία και προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας για τη βελτίωση των υφιστάμενων κινήτρων προς διεθνείς παραγωγές (κυρίως μέσω των cash rebates), η οποία οδήγησε στην ενίσχυση της προσέλκυσης ξένων παραγωγών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΚΟΜΕ, η επένδυση στην Ελλάδα από τις δαπάνες για την υλοποίηση των παραγωγών που έχουν υπαχθεί στο ανάλογο επενδυτικό πρόγραμμα για το διάστημα μεταξύ 2018 και 2022, ανέρχεται σε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΟΜΕ, χάρη στην ενίσχυση του cash rebate, έχουν ήδη δημιουργηθεί πάνω από 70.000 θέσεις απασχόλησης όπως για ηθοποιούς, τεχνικούς, βοηθούς και συνεργεία. Επιπλέον είναι πολλαπλασιαστικά και τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και τους τομείς παροχής υπηρεσιών αφού οι παραγωγές για το παραπάνω διάστημα έχουν υλοποιηθεί σε πλέον των 51 διακριτών τοποθεσιών σε όλη την χώρα.

Στη δεύτερη κατηγορία για την οποία είναι υποψήφια, η Ζέπος & Γιαννόπουλος αναγνωρίζεται για τον καινοτόμο χειρισμό της στην υπόθεση της Deutsche Telekom και συγκεκριμένα την μετεγκατάσταση προσωπικού ειδικού στην έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) νέων εφαρμογών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της δημιουργίας νέου IT Hub του ομίλου στην πόλη. Για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αφορούσε στην αρχική του φάση την έκδοση αδειών διαμονής για πάνω από 600 άτομα μέσα σε 3 εβδομάδες, συστήθηκε από την Ζέπος & Γιαννόπουλος ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή 15 δικηγόρων, οικονομολόγων και άλλων επαγγελματιών. Η εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία απαιτούσε τη συνεργασία σημαντικών τμημάτων της εταιρείας κι αποτελεσματικό συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αλλά και τρίτα μέρη. Ο χειρισμός του έργου χρησιμοποιήθηκε σαν πιλότος από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού αναφορικά με τη ψηφιακή κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης αδειών διαμονής.

Η τελική λίστα των νικητών για τα FΤ Innovative Lawyers Awards Europe θα ανακοινωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου στη σχετική εκδήλωση των Financial Times που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.