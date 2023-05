INGROUP: 6 Βραβεία στα Promotional Marketing Awards 2023

H INGROUP, μία αμιγώς ελληνική εταιρία με πάνω από 20 χρόνια ανοδικής πορείας στον κλάδο του Trade Marketing, των HR υπηρεσιών και outsourcing Φαρμακείου, έλαβε έξι βραβεία σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, στα Promotional Marketing Awards, που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φέτος.

Οι διακρίσεις αφορούσαν στο λανσάρισμα των προϊόντων θέρμανσης καπνού glo στην Κύπρο της British American Tobacco, στην προώθηση της σειράς προϊόντων "The Skin Pharmacist" της εταιρείας Interned, καθώς και στην αύξηση πελατολογίου & brand awareness των over the counter (OTC) φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρίας Johnson & Johnson.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

H INGROUP διακρίθηκε και βραβεύθηκε στις κατηγορίες: Promotional Marketing Strategies, Sales Promotion Activities και Experience και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες: Best in Tobacco, Best in Health & Pharmacy, Best Bundle/Combo Offer, Best Price Discount Promotion, Best Experiential Activation και Best PoP - Up Εxperience.

Τα βραβεία παρέλαβαν η Μαίρη Κιτσοπάνου, Υπεύθυνη Marketing & Επικοινωνίας και κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας και οι Account Managers Κατερίνα Μανιαδάκη και Άννα Καλλινίκου.

2 Gold Awards στην κατηγορία “Promotional Marketing Strategies”

Η INGROUP βραβεύτηκε για το λανσάρισμα των glo Προϊόντων Θέρμανσης Καπνού στην αγορά της Κύπρου καθώς και για την προώθηση της σειράς προϊόντων " The Skin Pharmacist" .

1 Silver & 1 Bronze Award στην κατηγορία “Sales Promotion Activities”

Η εταιρεία βραβεύτηκε για την προώθηση των glo Προϊόντων Θέρμανσης Καπνού στην αγορά της Κύπρου καθώς και για τις προωθητικές ενέργειες που αφορούν over the counter (OTC) φαρμακευτικών προϊόντων της Johnson & Johnson.

2 Silver Awards στην κατηγορία “Experience”

Η INGROUP βραβεύτηκε για το λανσάρισμα και την προώθηση των glo Προϊόντων Θέρμανσης Καπνού στην αγορά της Κύπρου, με στόχο την αύξηση του brand awareness.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η INGROUP είναι η μοναδική εταιρεία που συνδυάζει με αποδεδειγμένη επιτυχία κορυφαίες υπηρεσίες τόσο στο Trade Marketing και στη Συμβουλευτική, όσο και στις Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι σπουδαίες διακρίσεις στα Promotional Marketing Awards αποτελούν το επιστέγασμα της διαρκούς προσπάθειας για την διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες, γεγονός που επιτρέπει στην INGROUP να ξεχωρίζει σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη για την επόμενη χρονιά. Η δέσμευση της ομάδας για την αριστεία αντικατοπτρίζεται στο εξαιρετικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των καινοτομιών που εφαρμόζονται κάτω από ένα κοινό όραμα: Να παραμείνει η INGROUP ο Όμιλος που συνδυάζει ιδανικά το επιχειρηματικό με το ανθρώπινο κομμάτι, τις πωλήσεις με το HR, χτίζοντας καθημερινά ατράνταχτες σχέσεις εμπιστοσύνης, τόσο με τους ανθρώπους της όσο και με τους πελάτες της.