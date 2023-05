Grivalia Hospitality: Συνεργασία με Six Senses Hotels Resorts Spas για το έργο «Six Senses Megalonisos» στους Πεταλιούς

Το ύψος της επένδυσης της εμβληματικής ανάπτυξης στους Πεταλιούς υπολογίζεται άνω των 280 εκατ. ευρώ.

Η Grivalia Hospitality και η Six Senses υπέγραψαν σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχειακού συγκροτήματος για το εμβληματικό έργο πολυτελούς φιλοξενίας, αναψυχής και ευεξίας «Six Senses Megalonisos» που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της Μεγαλονήσου, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική.

«Η Six Senses αποτελεί κορυφαίο και ιδιαιτέρως αγαπητό brand πολυτελών resorts φιλοξενίας και ευεξίας παγκοσμίως, έχοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της τις αρχές βιωσιμότητας. Η εταιρεία φιλοδοξεί να "ταξιδεύει" τους επισκέπτες πέρα από τον προορισμό, αφυπνίζοντας τις αισθήσεις τους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μία διαφορετική οπτική τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τον κόσμο γύρω τους. Όλες οι εγκαταστάσεις της Six Senses και οι εμπειρίες που προσφέρει έχουν μοναδική ταυτότητα. Από εξωτικά θέρετρα και κέντρα ευεξίας έως private clubs και πολυτελείς κατοικίες, η Six Senses αναπτύσσει καινοτόμα, βιώσιμα και ξεχωριστά έργα. Το χαρτοφυλάκιο της Six Senses περιλαμβάνει 22 πολυτελή resorts & spas, ενώ 41 έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, σε τοποθεσίες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.