Τρία βραβεία Κυκλικής Οικονομίας για την Polygreen

*Σημαντικές διακρίσεις για την Polygreen στις κατηγορίες Ανακύκλωση και Μηδενικά Απόβλητα στα Circular Economy Awards.

Με τρία σημαντικά βραβεία, στον πρώτο μόλις χρόνο λειτουργίας της στην Ελλάδα, διακρίθηκε η Polygreen στα φετινά Circular Economy Awards. Συγκεκριμένα, η Polygreen κέρδισε το Χρυσό Bραβείο στην κατηγορία Recycling (Compost - Materials Recovery) για την πρωτοβουλία We Sea More ΙΙ, ενώ για το πρόγραμμα Just Go Zero Coffee απέσπασε το Αργυρό Βραβείο στην ίδια κατηγορία Recycling (Compost - Materials Recovery) και το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Zero Waste.

Το WE SEA MORE II αποτελεί μία πρωτοβουλία των εταιρειών Polygreen και Nestlé Ελλάς, που βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και έχει ως στόχο την ανίχνευση, καταγραφή, συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. To Just Go Zero Coffee, αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης του καφέ, που ξεκίνησε η Polygreen με πρώτη συνεργαζόμενη εταιρεία την αλυσίδα εστίασης everest. Μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του πρώτου «κινήματος» κυκλικής οικονομίας «Just Go Zerο», τα υπολείμματα του καφέ κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε βελτιωτικό για το έδαφος.

Αναφερόμενη στα βραβεία, η κα Έλλη Παναγιωτοπούλου, Group Communications and Corporate Affairs Director της Polygreen δήλωσε: «Στόχος της Polygreen αλλά και της πλατφόρμας μας Just Go Zero, είναι η ανάπτυξη λύσεων και πρακτικών κυκλικής οικονομίας προσαρμοσμένων ειδικά στις ανάγκες του κάθε πελάτη ή συνεργάτη μας. Οι σημερινές βραβεύσεις, που αφορούν συνεργασίες μας με σημαντικές στον κλάδο τους εταιρείες, αναδεικνύουν τη δύναμη της συνέργειας στον αγώνα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων και αποτελούν την επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας όλης της ομάδας μας. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή.»

Τα Circular Economy Awards διοργανώνονται από την BOUSSIAS και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, τα νέα κυκλικά μοντέλα οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και εταιρείες που διαθέτουν τεχνογνωσία και συνδράμουν στην προσπάθεια μετάβασης σε ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας. Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, στο Radisson Blu Park Hotel.