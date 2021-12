Samsung: Συνεργασία με την Tetris για τη δημιουργία δοχείων αποθήκευσης τροφίμων

Με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για μείωση σπατάλης τροφίμων, η Samsung Electronics Co., Ltd ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία «The Tetris» για την καμπάνια Samsung Stackers. Πρόκειται για μία limited edition σειρά δοχείων αποθήκευσης τροφίμων, εμπνευσμένη από το παγκοσμίου φήμης παιχνίδι Tetris®.

Η πρωτοποριακή λύση αποθήκευσης τροφίμων περιλαμβάνει και τα επτά εμβληματικά σχήματα και χρώματα που διαθέτουν τα τουβλάκια Tetrimino (γαλάζιο, κίτρινο, μωβ, πράσινο, μπλε, κόκκινο και πορτοκαλί) για εύκολη, αποτελεσματική και ασφαλή αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο ή τον καταψύκτη, με διασκεδαστικό και εντελώς μοναδικό τρόπο. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων.

Η σπατάλη τροφίμων προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, με τα αναφερόμενα1 επίπεδα να καταγράφουν αύξηση, σημειώνοντας πλέον ποσοστά ίδια με αυτά πριν από τον Covid-19. Τρεις στους δέκα καταναλωτές (30%) παραδέχονται ότι σπατάλησαν μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού συγκριτικά με την περίοδο πριν την πανδημία (20%), αφού πλέον υιοθετούν σε μικρότερο βαθμό συμπεριφορές σωστής διαχείρισης του φαγητού, όπως το μαγείρεμα σε μερίδες και η αξιοποίηση φαγητού που έχει περισσέψει.

Εικόνα

Χρησιμοποιώντας τα πολύχρωμα και νοσταλγικά σχέδια σε σχήμα Tetris, δίνεται η δυνατότητα στοίβαξης τροφίμων στο ψυγείο, όπως ακριβώς και στο παιχνίδι Tetris -πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Είναι επίσης ιδανικά για την αποθήκευση του φαγητού που έχει περισσέψει, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους χώρους του ψυγείου, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη τροφίμων. Ενόψει της εορταστικής περιόδου, το σετ αποτελεί το ιδανικό δώρο για τους λάτρεις του gaming, εκείνους που αγαπούν το καλό φαγητό αλλά και όσους ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και αναζητούν κάτι πραγματικά μοναδικό για φέτος τα Χριστούγεννα .

Οι σειρές ψυγείων της Samsung διαθέτουν απίθανες δυνατότητες προσαρμογής. Ο εσωτερικός χώρος που προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης ή το ράφι για ροφήματα δεν αφήνουν κανένα χώρο του ψυγείου ανεκμετάλλευτο, ενώ η τεχνολογία SpaceMax™ προσφέρει ευέλικτη διάταξη των τροφίμων ώστε να παραμένουν φρέσκα. Τα καινοτόμα αυτά χαρακτηριστικά συγκεντρώνει η σειρά ψυγείων Bespoke της Samsung, που είναι διαθέσιμη σε μοναδικούς συνδυασμούς από ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες που ξεχωρίζουν για τη χωρητικότητα, την άνεση και τις δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν.

Εικόνα

Ο Tim Beere, Senior Category Lead Cooling στη Samsung, αναφέρει: «Η αποστολή μας στη Samsung είναι η ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων που συμβάλλουν ώστε οι καταναλωτές να διαχειρίζονται καλύτερα τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Γι' αυτό συνεργαστήκαμε με την εταιρεία Tetris παρουσιάζοντας την καμπάνια Samsung Stackers, μια νέα και διασκεδαστική πρόταση αποθήκευσης τροφίμων. Η σειρά εκτός από υπέροχη εμφάνιση και τέλεια εφαρμογή στα Samsung ψυγεία, παρέχει στους καταναλωτές έναν ακόμη τρόπο αξιοποίησης του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων κατά της σπατάλης τροφίμων».

Η Maya Rogers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Tetris συμπλήρωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με τη Samsung, ώστε να προσφέρουμε πρωτότυπες προτάσεις οργάνωσης ψυγείου με μια δόση νοσταλγίας για το παιχνίδι Tetris. Είναι υπέροχο να βλέπουμε τη σειρά Samsung Stackers να ζωντανεύει το αγαπημένο μας παιχνίδι και ανυπομονούμε να δούμε πώς οι καταναλωτές θα μετατρέψουν τους συνηθισμένους χώρους του ψυγείου και του καταψύκτη τους σε ένα πραγματικό παιχνίδι Tetris».

Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη διασκεδαστική και αποδοτική σειρά προϊόντων Samsung Stackers, μπορούν να επισκεφτούν το site samsung.com/tetris. Τα πρωτοποριακά δοχεία αποθήκευσης διατίθενται προς πώληση από εδώ στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί ένα δίκτυο 335 Τραπεζών Τροφίμων σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες δεσμεύονται να αποτρέψουν τη σπατάλη τροφίμων και να μειώσουν την επισιτιστική ανασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων έχει παρατηρήσει σημαντική αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα τα τελευταία χρόνια, ενώ αναμένεται ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Μόνο το 2020, το δίκτυο φιλανθρωπικών οργανώσεων που παρέλαβε τρόφιμα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων βοήθησε συνολικά 12,8 εκατομμύρια ανθρώπους, σημειώνοντας αύξηση 34,7% συγκριτικά με το 2019, πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκτησαν, συγκέντρωσαν και διένειμαν 860.000 τόνους τροφίμων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος σε διαφορετική περίπτωση θα είχε καταλήξει στα σκουπίδια. Μάλιστα, ο όγκος του φαγητού διανομής αυξήθηκε κατά 12% σε σχέση με το 2019, στηρίζοντας φιλανθρωπικές οργανώσεις που βοηθούν όσους έχουν ανάγκη.