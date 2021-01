Μετά από μια χρονιά οικονομικών και κοινωνικών αναταράξεων, η KPMG International ανακοίνωσε ετήσια συνολικά έσοδα ύψους US$ 29,22 δισ. για τις εταιρείες της KPMG κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Το 2020 ξεκίνησε με ισχυρή ανάπτυξη, με την αύξηση των ακαθάριστων εσόδων, ωστόσο σημειώθηκε επιβράδυνση κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Παρόλα ταύτα οι συνολικές χρεώσιμες ώρες και οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν στη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς οι εταιρείες συνέχισαν να υποστηρίζουν τους πελάτες στην αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας της νόσου COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, σημειώθηκε:

- Ισχυρή ζήτηση για τις υπηρεσίες Regulatory DrivenTransformation, Κυβερνοασφάλειας καθώς και τις Νομικές Υπηρεσίες

- Η KPMG ανακοίνωσε την πρόθεσή της να έχει πετύχει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, στο πλαίσιο της συνεχούς εστίασής της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης

- Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων παγκοσμίως αγγίζει τους 227 000 σε 146 χώρες και περιοχές

- Η KPMG ενισχύει την εστίαση της προσοχής της στις Αξίες και τη δημιουργία μια κουλτούρας ένταξης και ποικιλομορφίας

- Τα παγκόσμια έσοδα για το 2020 ανήλθαν στα US$ 29,22 δισ., έναντι US$ 29,75 το οικονομικό έτος 2019.

Επιτυγχάνοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες

Ο Bill Thomas, Global Chairman & CEO δηλώνει «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για τον παγκόσμιο οργανισμό μας και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίξαμε ο ένας τον άλλον αλλά και τους πελάτες μας κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς γεμάτης αναταράξεις. Η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων μας βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, ενώ παραμείναμε απόλυτα επικεντρωμένοι στην εκπλήρωση των στόχων και της στρατηγικής μας. Αυτό σημαίνει πρωτίστως την εξασφάλιση αριστείας και τη διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων ποιότητας και ακεραιότητας σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας. Σημαίνει επίσης επένδυση στο ταλαντούχο δυναμικό μας και στις ψηφιακές δυνατότητες που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξή μας.

Σε αυτό το πλαίσιο των μετασχηματιστικών αλλαγών, συνεχίζουμε τις πολυετείς επενδύσεις ύψους US$ 5 δισ. στην τεχνολογία, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό, για την προσφορά ποιότητας και παγκόσμιας συνέπειας σε ό,τι κάνουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ισχυρές λύσεις για τους πελάτες μας. Η πανδημία επιτάχυνε την τάση της ψηφιοποίησης. Αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις των πελατών μας καθώς και για όλες τις ελεγκτικές, φορολογικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες μας. Καινοτομούμε και συνεργαζόμαστε στενά με τους στρατηγικούς συμμάχους μας ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα

συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να υλοποιούμε τις δικές μας ψηφιακές πλατφόρμες».

Ο Νικόλαος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα αναφέρει: «Η συγκυρία της πανδημίας ήταν μια τεράστια πρόκληση την οποία διαχειριστήκαμε άμεσα τοποθετώντας την υγεία των ανθρώπων στην καρδιά των αποφάσεων μας. Η χρονιά που πέρασε η KPMG συνέχισε να επενδύει στην τεχνολογία, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό δημιουργώντας το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, άρτιες λύσεις στους πελάτες μας και απαράμιλλή ποιότητα. Πιστεύουμε πως με την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και τις στρατηγικές συνέργειες της KPMG θα συνδράμουμε στην ανθεκτικότητα και ευημερία των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας.»

Η ψηφιοποίηση ενισχύει τη ζήτηση για υπηρεσίες, καθώς ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητές μας για να στηρίξουμε όλες τις πτυχές του ψηφιακού ταξιδιού. Οι υπηρεσίες διαχείρισης και συμβουλευτικής κινδύνου έχουν σημειώσει αύξηση καθώς οι πελάτες αναζητούν συμβουλές σχετικά με τη δομή μιας ψηφιακά υποστηριζόμενης επιχείρησης. Αξίζει να αναφέρουμε τη σειρά λύσεων Powered Enterprise, που έχει σχεδιαστεί για να μετασχηματίσει υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες ώστε οι εταιρείες να κατακτήσουν το ανώτερο 10% της λειτουργικής τους απόδοσης. Οι υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ισχυρή ζήτηση, καθώς η εμπιστοσύνη ανάγεται σε ολοένα πολυτιμότερο αγαθό σε έναν ψηφιακό κόσμο.

Οι παγκόσμιες συμμαχίες μας με κορυφαίες εταιρείες όπως οι Alibaba, Amazon Web Services, Google Cloud, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAS, ServiceNow και Workday, είναι κρίσιμες για την επίτευξη των δικών μας στόχων ανάπτυξης, ενώ τα έσοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συμμαχιών μας συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική αύξηση.

Η τεχνολογία καθιστά το ρυθμιστικό και νομικό περιβάλλον πιο περίπλοκο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη ζήτηση για τις λύσεις Regulatory Driven Transformation, καθώς οι πελάτες επιδιώκουν να αυτοματοποιήσουν τα προγράμματα συμμόρφωσης και να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους. Ολοένα αυξανόμενη είναι και η νομική πολυπλοκότητα, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για τις Νομικές Υπηρεσίες της KPMG, που κατέγραψαν φέτος 6% αύξηση. Οι επενδύσεις μας για περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες και ακόμα πιο βελτιωμένη ποιοτική παροχή των Ελεγκτικών υπηρεσιών, ειδικά μέσω της KPMG Clara, της πλατφόρμας έξυπνου ελέγχου που έχουμε αναπτύξει, συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση για τις Ελεγκτικές υπηρεσίες μας.

Ανταπόκριση σε μια χρονιά ραγδαίων αλλαγών

Οι επαγγελματίες της KPMG έχουν εργαστεί στο πλευρό οργανισμών ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που γεννήθηκαν λόγω της νόσου COVID-19. Έχουμε προσφέρει τεχνογνωσία και πόρους σε πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας, τόσο στην πρώτη γραμμή όσο και στις ευρύτερες λειτουργίες, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην υπέρμετρη ζήτηση που προέκυψε για τα συστήματα υγείας. Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες παγκοσμίως, που περιλαμβάνουν από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τεστ COVID-19 έως την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εφαρμογών εντοπισμού και ανίχνευσης.

Ενώ τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα κατακλύζονταν από αιτήματα επιχειρήσεων για επείγουσα κρατική χρηματοδότηση ώστε να γλιτώσουν τη χρεοκοπία στη διάρκεια της πανδημίας, χιλιάδες εργαζόμενοι της KPMG συνέδραμαν με τις δεξιότητές τους στη διαχείριση των προγραμμάτων και την επεξεργασία των αιτήσεων, ώστε τα χρήματα να διανεμηθούν πιο γρήγορα.

Εύστοχη προσέγγιση σε επίπεδο τομέα και κλάδου

Σε όλες τις υπηρεσίες και τους τομείς, οι επαγγελματίες της KPMG συνεισφέρουν τη βαθιά τεχνογνωσία τους σε επίπεδο κλάδου, σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους παγκόσμιους πόρους, βοηθώντας τους πελάτες να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους. Τη χρονιά που πέρασε, η εστίαση σε επίπεδο κλάδου οδήγησε σε ανάπτυξη σε τομείς-κλειδιά, όπως: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Υποδομές, Κυβέρνηση & Υγεία, και Τεχνολογία, ΜΜΕ & Τηλεπικοινωνίες.

Ο Gary Reader, Global Head of Clients & Markets, σχολιάζει σχετικά «Η βαθιά γνώση των δραστηριοτήτων των πελατών μας είναι θεμελιώδης για κάθε υπηρεσία που παρέχουν οι εταιρείες μας σε όλον τον κόσμο. Κάθε κλάδος επηρεάζεται διαφορετικά από την πανδημία. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε επίπεδο κλάδου των επαγγελματιών της KPMG, επιτυγχάνει μεγαλύτερη αξία και αποδοτικότητα, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πελατών καθώς και των πιο μακροπρόθεσμων στρατηγικών προκλήσεών τους»

Ανθεκτική απόδοση ανά περιοχή

Οι εταιρείες της KPMG κατέγραψαν ανθεκτική απόδοση και στις τρεις γεωγραφικές περιοχές, με την περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού να σημειώνει την ταχύτερη ανάπτυξη:

- Η περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα, με έσοδα US$ 5,26 δισ. το 2020. Εξαιρετικά ισχυρή ανάπτυξη παρατηρήθηκε στην Αυστραλία, με την οικονομία να αρχίζει να εξέρχεται από την κρίση της νόσου COVID-19, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός

- Στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (χώρες EMA), συμπεριλαμβανομένης και της Ινδίας, το 2020 τα έσοδα άγγιξαν τα US$ 12,74 δισ.

- Στην αμερικανική ήπειρο τα έσοδα ανήλθαν στα US$ 11,22 δισ. κατά το 2020. Ο Καναδάς κατέγραψε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στη διάρκεια της χρονιάς, επιτυγχάνοντας σημαντική ανάπτυξη χάρη στη ζήτηση για το cloud, τα δεδομένα και την κυβερνοασφάλεια, αλλά και τις επενδύσεις της KPMG σε όλους τους κλάδους.

Συνεχιζόμενες στρατηγικές επενδύσεις στις Ελεγκτικές, Φορολογικές, Νομικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Τα ετήσια έσοδα των Ελεγκτικών υπηρεσιών ανήλθαν συνολικά στα US$ 11,07 δισ. κατά το 2020.

Η αδιάλειπτη εστίασή μας στην ποιότητα του ελέγχου βρίσκεται στον πυρήνα της επιχείρησής μας και της ταυτότητας μας. Η ποιότητα αυτή είναι επιτακτικότερη από ποτέ άλλοτε, ειδικά σε αυτήν την αβέβαιη εποχή, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της βεβαιότητας μεταξύ των επενδυτών, των ρυθμιστικών αρχών, των πελατών μας, των ανθρώπων μας, των κεφαλαιαγορών και των κοινοτήτων στις οποίες εργαζόμαστε και ζούμε.

Επενδύουμε σε όλο το εύρος της επιχείρησής μας στις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες και τα συστήματά μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε έλεγχος και κάθε εργασία που εκτελούμε με συνέπεια πληροί τις προϋποθέσεις που αναμένονται από εμάς και το επάγγελμά μας.

Ο Larry Bradley, Global Head of Audit, αναφέρει «Δεν υπάρχει status quo σε θέματα ποιότητας. Η μόνιμη αποστολή μας είναι η υλοποίηση βιώσιμων βελτιώσεων που μας επιτρέπουν να διατηρούμε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και εμπιστοσύνης σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε αναπτύξει την KPMG Clara, την πλατφόρμα "έξυπνου ελέγχου", για χρήση από τους επαγγελματίες μας σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές, η οποία συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στην αγορά. Αυτό είναι το μέλλον της τεχνολογίας ελέγχου - ένα σύστημα ελέγχου με βάση το cloud και μια ροή εργασιών με βάση τον ιστό, που προάγουν τη συνέπεια σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ δίνουν τη δυνατότητα για εξαγωγή περισσότερων και βαθύτερων συμπερασμάτων σχετικά με δυνητικούς κινδύνους και ανωμαλίες».

Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες

Οι φορολογικές και νομικές υπηρεσίες για το 2020 απέφεραν συνολικά παγκόσμια έσοδα ύψους US$ 6,48 δισ., χάρη στη ζήτηση για Φορολογικές υπηρεσίες, ειδικά σε θέματα στήριξης πελατών οι οποίοι ζητούν βοήθεια για να διαχειριστούν ολοένα πιο πολύπλοκες διασυνοριακές φορολογικές υποχρεώσεις και επιχειρούν να μετασχηματίσουν τις διαδικασίες συμμόρφωσης τους και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν τρέχουσες προκλήσεις.

Οι παγκόσμιες Νομικές Υπηρεσίες της KPMG συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, σημειώνοντας 6% αύξηση το 2020. Το δίκτυο μας πλέον διαθέτει 2 700 επαγγελματίες του νομικού κλάδου σε 81 δικαιοδοσίες, με τη δυνατότητα παροχής συμβουλών σε μια πολύ ευρύτερη γκάμα επιχειρηματικών θεμάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές νομικές εταιρείες. Εγκαινιάσαμε τις υπηρεσίες Παγκόσμιου Μετασχηματισμού Νομικών Υπηρεσιών, παρέχοντας τη συνδρομή μας στους πελάτες καθώς προχωρούν στο μετασχηματισμό των λειτουργιών και στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών των νομικών τους τμημάτων στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας.

Ο David Linke, Global Head of Tax and Legal, σχολιάζει «Το παγκόσμιο φορολογικό τοπίο έχει εξελιχθεί σημαντικά, ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές, καθώς οι δικαιοδοσίες επιχειρούν να ανακάμψουν από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19. Με την πλατφόρμα "Tax Reimagined” και την πύλη "Digital Tax Gateway” εξοπλίζουμε τις ομάδες μας με τους κατάλληλους πόρους για να βοηθήσουν τους πελάτες να μετασχηματιστούν στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας μέσω συνεπών μεθοδολογιών που είναι ωστόσο αρκετά ευέλικτες ώστε να καλύψουν τις μοναδικές ανάγκες τους. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να μετασχηματιστούν μέσω εσωτερικών in-house λύσεων ή προσεγγίσεων εξωτερικής ανάθεσης ή συν-ανάθεσης, μέσω ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών και άλλων τεχνολογικών λύσεων, ή ενός συνδυασμού των παραπάνω».

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο τομέας των Συμβουλευτικών υπηρεσιών κατέγραψε παγκόσμια συνολικά έσοδα ύψους US$ 11,67 δισ. το 2020.

Οι πελάτες μας πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο. Επενδύουμε σε μια σειρά λύσεων που συνδυάζουν την πολυδιάστατη τεχνογνωσία μας και τις τεχνολογικές δυνατότητες ώστε να καλύπτουμε και τις πιο επείγουσες ανάγκες των πελατών. Οι δυνατότητες του πλαισίου Connected Enterprise που αναπτύξαμε βοηθούν τους πελάτες μας να αναδιαρθρωθούν με επίκεντρο τους δικούς τους πελάτες, ώστε να δημιουργήσουν οργανισμούς χωρίς σύνορα, όπου οι άνθρωποι και η τεχνολογία αλληλοεπιδρούν για να δημιουργήσουν νέα επίπεδα παραγωγικότητας και αξίας. Το πλαίσιο Powered Enterprise βοηθάει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ευέλικτες και κλιμακούμενες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να αξιοποιήσουν τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, πρωτοπόρες επιχειρηματικές πρακτικές και δοκιμασμένες λύσεις, ακολουθώντας μια πιο έξυπνη πορεία προς το κατάλληλο λειτουργικό μοντέλο.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες μας περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση προγνωστικών αναλύσεων και έξυπνου αυτοματισμού στα εργαλεία και τις μεθοδολογίες μας.

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το οικοσύστημα των στρατηγικών συμμαχιών μας για να προσφέρουμε τις πλέον προηγμένες λύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες των πελατών μας. Τον τελευταίο χρόνο, γιορτάσαμε πολλά επιτεύγματα, μεταξύ των οποίων:

- Εγκαινιάσαμε την παγκόσμια συμμαχία μας με την Salesforce

- Βραβευθήκαμε από την Amazon Web Services (AWS) με την πολυπόθητη παγκόσμια αναγνώριση "Security Competency”

- Βραβευθήκαμε από την Appian με το βραβείο "Transformation Award”

- Η Ivalua ονόμασε την KPMG για δεύτερη συνεχή χρονιά "Partner of the Year”

- Η Microsoft ανακήρυξε την KPMG "Global SI Digital Transformation 2020 Partner of the Year”

- Διευρύνθηκε η συμμαχία μας με τη SAS, με την οποία έχουμε αναλάβει κοινή δέσμευση για τη δημιουργία τριών Κέντρων Επιτάχυνσης Cloud (Cloud Acceleration Centers), στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας Ειρηνικού

- Ανακηρυχθήκαμε "2020 Global Industry Solutions Partner”, "2020 Americas Transformation Partner” και "2020 EMEA Accelerated Growth Partner” από την ServiceNow.

"Οι πελάτες μας προσαρμόζονται σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο. Η ασφάλεια είναι κρίσιμη και συνεχίσαμε να καταγράφουμε ισχυρή ζήτηση για τη σειρά λύσεων κυβερνοασφάλειας τη χρονιά που πέρασε. Παρουσιάστηκε επίσης έντονη ζήτηση για τις υπηρεσίες "Regulatory Driven Transformation” καθώς οι πελάτες αντιμετωπίζουν ένα πολύ πιο περίπλοκο ρυθμιστικό περιβάλλον. Σε συνεργασία με τις συμμαχίες μας, βοηθάμε να μετασχηματίσουμε τις επιχειρήσεις των πελατών μας ώστε να εστιάζουν στο μέλλον και να είναι έτοιμες να στηρίξουν την ανάπτυξη" τονίζει ο Carl Carande, Head of Advisory.

Εργατικό δυναμικό με κίνητρα

Η KPMG προσελκύει ταλαντούχο δυναμικό με περισσότερες δεξιότητες και υψηλότερα κίνητρα από ποτέ και κατά το 2020 απασχολήσαμε σχεδόν 227 000 εργαζομένους παγκοσμίως.

H Nhlamu Dlomu, Global Head of People, αναφέρει χαρακτηριστικά "Οι άνθρωποι μας, σε όλο το εύρος του οργανισμού μας, αντιμετώπισαν τις προκλήσεις του 2020 με αξιοθαύμαστο τρόπο. Η βασική μας προτεραιότητα ήταν να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν τη σωματική και ψυχολογική τους υγεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ χάρη στις στρατηγικές επενδύσεις μας στην τεχνολογία και τις ευέλικτες εργασιακές συνθήκες που υιοθετήσαμε, μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών και των κοινοτήτων μας με τρόπο που αντικατοπτρίζει τις Αξίες και την κουλτούρα μας, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ικανότητα και ανθεκτικότητα στις αντιξοότητες".

Το 2020, αναθεωρήσαμε τις Αξίες μας για να βεβαιωθούμε ότι εκφράζουν πλήρως τις φιλοδοξίες και τις πεποιθήσεις μας ως εταιρεία. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την επικοινωνία σε ολόκληρο την KPMG ώστε να μοιραζόμαστε, να συζητούμε και να ενισχύουμε τις Αξίες μας με όλους τους ανθρώπους μας. Σε μια

παγκόσμια, διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο "Courageous Conversations” (Θαρραλέες Συζητήσεις), περισσότεροι από 17 000 εργαζόμενοί μας έδωσαν την δική τους οπτική σχετικά με τη εμπειρία τους στην εργασία, καθώς και εμπεριστατωμένες ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά προς τον στόχο μας για ενίσχυση της φυλετικής ισότητας εντός της KPMG. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μόνιμης δέσμευσής μας για ένταξη και ποικιλομορφία (inclusion and diversity), ενώ θα αναφέρουμε περισσότερα για τη δέσμευση αυτήν τον Μάιο του 2021.

Η προσέγγιση σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση (ΠΚΔ - ESG)

Οι δεσμεύσεις μας που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση (ΠΚΔ - ESG) αποτελούν παγκόσμια επιτακτική ανάγκη και βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας για τους εργαζομένους και τους πελάτες μας. Το 2020, εγκαινιάσαμε την KPMG IMPACT, τη νέα μας πρωτοβουλία σχετικά με τους παράγοντες ESG και τη βιωσιμότητα, με στόχο να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος. Συνεργαστήκαμε επίσης με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ενώ υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών επαγγελματικών υπηρεσιών (Big Four), ώστε να συμφωνήσουμε σε μια σειρά καθολικών δεικτών και γνωστοποιήσεων σχετικά με τα ESG που μπορούν να υιοθετηθούν από εταιρείες.

Εκτός από την υποστήριξή μας προς τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας, ενισχύσαμε την παγκόσμια εστίασή μας στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4: δια βίου μάθηση και αναλφαβητισμός. Στο αποκορύφωμα της πανδημίας τον Μάρτιο, η KPMG υπήρξε μεταξύ των ιδρυτικών εταίρων της συμμαχίας Global Education Coalition της UNESCO με στόχο την υποστήριξη χωρών και περιοχών ώστε να κλιμακώσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην προσέγγιση των νέων που κινδυνεύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στις αρχές του 2021, θα μοιραστούμε για πρώτη φορά το σχέδιό για τον αντίκτυπό μας ("Our Impact Plan”), που θα αναλύει τη στρατηγική και τους στόχους μας σε σχέση με τα ζητήματα ΠΚΔ- ESG, όπως: δέσμευση για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων της Συμφωνία του Παρισιού για 1,5 βαθμούς, μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και επένδυση σε έργα αφαίρεσης άνθρακα Gold Standard.