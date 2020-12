Σε μία πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής του click away που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα στο λιανεμπόριο, υπήρξαν κλάδοι στους οποίους η συγκεκριμένη μέθοδος λειτούργησε καλά, δεδομένων των συνθηκών και άλλοι στους οποίους οι επιφυλάξεις τις οποίες διατύπωναν οι έμποροι το προηγούμενο διάστημα, αποδείχθηκαν δικαιολογημένες.

Οι πρώτες μέρες, όπως είναι φυσικό, ήταν αναγνωριστικές και χρειάστηκε περίοδος προσαρμογής τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικό μάλιστα είναι το γεγονός ότι πριν από την εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΛΠΕ, μόλις ένας στους τέσσερις καταναλωτές δήλωνε πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο click away για τις αγορές του, με το 26% να σημειώνει ότι είναι «λίγο πιθανό», ενώ το 46% «καθόλου πιθανό».

Ο κλάδος των παιχνιδιών και μάλιστα, αντίθετα με τις προβλέψεις, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις, θεωρείται ότι είναι από εκείνους που επωφελήθηκαν από το click away. Αν και όπως λένε οι έμποροι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αντικαθιστά τον χριστουγεννιάτικο τζίρο που χάνεται αυτή την περίοδο, το click away λειτουργεί θετικά ακόμη και για επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shop καθώς γίνονται τηλεφωνικά οι παραγγελίες. Αντίθετα οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών είτε δεν εφάρμοσαν καθόλου την παραλαβή από το κατάστημα όπως τα Jumbo, είτε λειτούργησε περιορισμένα και για κάποιες μέρες, όπως για παράδειγμα στην αλυσίδα Μουστάκας.

Από τους «κερδισμένους» θεωρούνται και οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών οι οποίες βλέπουν τα Οnline συστήματά τους να αποφορτίζονται σιγά σιγά από τον μεγάλο όγκο των παραγγελιών που είχαν μαζευτεί τις προηγούμενες μέρες. Αλυσίδες όπως Πλαίσιο, Public, Media Markt και Κωτσόβολος, διαμόρφωσαν ανάλογα από τις πρώτες μέρες τις ηλεκτρονικές τους πλατφόρμες, προσθέτοντας τη νέα μέθοδο παραλαβής από το κατάστημα για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Οι μεγάλες αλυσίδες με είδη σπιτιού εμφανίζονται επίσης ικανοποιημένες από τις πρώτες μέρες εφαρμογής του click away. Aξίζει να σημειωθεί ότι στα καταστήματα ΙΚΕΑ από το σύνολο των παραγγελιών που γίνονται αυτή την περίοδο και παρά το γεγονός ότι το e-shop της αλυσίδας δεν αντιμετώπισε πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα, πλέον το 40% αφορά σε παραγγελίες μέσω click away και το 60% σε ηλεκτρονικές.Kαι στα καταστήματα της αλυσίδας Jysk πάντως, της οποίας το e-shop τέθηκε εκτός λειτουργίας δύο φορές κατά το δεύτερο lockdown, το click away λειτούργησε θετικά και καλύτερα από τις προσδοκίες που είχαν στελέχη της εταιρείας.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ωστόσο, αν εξαιρέσει κανείς τα καταστήματα παιχνιδιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο προβληματισμός για το click away παραμένει. Οι έμποροι επισημαίνουν ότι σε ορισμένους κλάδους όπως για παράδειγμα στην ένδυση- υπόδηση εξακολουθεί να είναι δύσκολο στην εφαρμογή. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν στο insider.gr πάντως πως όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα οι καταναλωτές σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται διστακτικοί στο να προχωρήσουν σε νέες παραγγελίες θεωρώντας ότι δεν θα προλάβουν να τα παραλάβουν εγκαίρως πριν τις γιορτές.

