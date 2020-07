Αναβολή στη διεξαγωγή των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???