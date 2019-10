Νέα φορολογικά έγγραφα του Ντόναλντ Τραμπ που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν πως ίσως κρατούσε «διπλά φορολογικά βιβλία».

Αν αυτό αποδειχθεί αυτό, τότε ο Αμερικανός πρόεδρος διέπραξε φορολογική απάτη, σύμφωνα με την αναφορά της ProPublica την Τετάρτη.

Τα έγγραφα ήταν μέρος των αρχείων για τέσσερα ακίνητα του Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Το «Trump International Hotel and Tower», το «40 Wall Street», το «Trump Tower και τι «1290 Avenue of the Americas».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Business Insider, τα έγγραφα δείχνουν πως ο Τραμπ δήλωσε στην εφορία πως λάμβανε λιγότερα χρήματα σε ενοίκιο, ενώ δήλωνε πως λάμβανε περισσότερα, έως και τα διπλάσια χρήματα, στους δανειστές.

Το νέο σκάνδαλο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων οικονομικών ζητημάτων που καλούνται να εξετάσουν οι Αρχές στις ΗΠΑ, καθώς οι εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν επιζητούν πληροφορίες για τα φορολογικά στοιχεία του προέδρου Τραμπ κατά την τελευταία οκταετία, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τις μυστικές πληρωμές κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2016.