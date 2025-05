PLG Disrupt Summit Athens 2025: Το κορυφαίο συνέδριο για επαγγελματίες του Product Development με εστίαση στην AI

Το Product-Led Hub, πρωτοπόρος στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Product-Led Hub, πρωτοπόρος στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεδρίων στους τομείς της τεχνολογίας και του product development, ανακοινώνει με υπερηφάνεια το 5ο PLG Disrupt Summit. Πρόκειται για το κορυφαίο πανευρωπαϊκό συνέδριο που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του Product Development με εστίαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου 2025 στο OTEAcademy και αποτελεί τον δεύτερο σταθμό της σειράς Disrupt AI Summit Series – μια πρωτοβουλία τεσσάρων συνεδρίων που αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην επαγγελματική πορεία στελεχών του τεχνολογικού κλάδου, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ εταιρειών από διαφορετικά business domains.

Ένα συνέδριο για τη νέα γενιά product leadership

Το PLG Disrupt Summit Athens αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 400 επαγγελματίες του τεχνολογικού κλάδου, προσφέροντας ένα μοναδικό περιβάλλον για:

● ανταλλαγή τεχνογνωσίας,

● networking με κορυφαίους recruiters και decision-makers,

● ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες τάσεις στον συνδυασμό product development & AI.

Το συνέδριο υποστηρίζεται ενεργά από εταιρείες όπως οι Performance Technologies, ΟΠΑΠ και Engel & Völkers.

Η ατζέντα αποτελείται από engaging sessions - που περιλαμβάνουν keynotes & εκπαιδευτικά σεμινάρια - τις οποίες θα πλαισιώνουν κορυφαία στελέχη της Ελλάδας και του εξωτερικού όπως Mike Pilawski Head of Product, Commercial Solutions, Miro, George Marinakos Head of Online Data Analytics & Insights, OPAP, Christos Galanopoulos DevOps Engineer, Performance Technologies, Benjamin Hanrieder Chief Technology Officer, Engel & Völkers Technology, Ιωάννης Παπίκας, CTO ESatisfaction, Deniz Dogan Senior Product Manager Consultant, Product People GmbH, Afroditi Katika, Director of Product, Inteligencia κ.α.

Συγκεκριμένα, οι θεματικές του συνεδρίου θα αναλύσουν εις βάθος ΑΙ πρακτικές όπως:

● Leveraging AI to Enhance Product Features and User Experience

● Using AI to Analyze Data and Inform Product Strategies

● Implementing AI Tools to Automate Repetitive Tasks and Improve Efficiency

● Utilizing AI to Gain Deeper Customer Insights and Deliver Personalized Experiences

● Addressing Ethical Considerations and Governance in AI Applications.

Συμμετοχές και διαθέσιμα εισιτήρια μπορείτε να βρείτε εδώ