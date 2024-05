ΕPSILON ALL in ONE: Ταμειακή και POS σε μια συσκευή

Η Εθνική Τράπεζα δίνει τη λύση στο νευραλγικό ζήτημα που απασχολεί κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση.

Η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για κάθε επαγγελματία, που επιθυμεί να βρίσκεται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, διαθέτοντας τα κατάλληλα εργαλεία για να διευθετεί κάθε είδους ψηφιακή συναλλαγή. Σε μια εποχή που η ευελιξία της online πληρωμής είναι ο δρόμος που ακολουθεί ο καθένας σχεδόν από εμάς, το ΕPSILON ALL in ONE, το νέο πολυεργαλείο ψηφιακών συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με τον όμιλο EPSILON NET και την NBG PAY είναι εδώ, για να κάνει τις πληρωμές μας εύκολες και άμεσες, σαν «παιχνιδάκι».

Τι είναι όμως το ΕPSILON ALL in ONE;

Mε την πλατφόρμα ΕPSILON ALL in ONE, o χρήστης συνδυάζει και διασυνδέει εύκολα:

την cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης Epsilon Smart

τις υπηρεσίες αδειοδοτημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital , για την αυτοματοποιημένη και ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών στην ΑΑΔΕ

, για την αυτοματοποιημένη και ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών στην ΑΑΔΕ τη συσκευή POS με λειτουργικό Android Pax A920 Pro, για την αποδοχή πληρωμών μέσω χρεωστικών & πιστωτικών καρτών.

Με λίγα λόγια, όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όλες οι επιλογές, βρίσκονται κυριολεκτικά μπροστά στα δάκτυλα του εκάστοτε χρήστη.

Πόσο εύκολο είναι στη χρήση του;

Η φορητότητα και η ευκολία στον χειρισμό, είναι το άλφα και το ωμέγα όταν μιλάμε για κάθε σύγχρονο ψηφιακό gadget, και δεν θα μπορούσε να μην ισχύει το ίδιο και για το EPSILON ALL in ONE. Πρακτικά, έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή POS με άρτιο εργονομικό σχεδιασμό, σε οθόνη 5.5 ιντσών, με προδιαγραφές σύμφυτες με τις απαιτήσεις της αγοράς και της τεχνολογικής νομοθεσίας.

Η άμεση επικοινωνία με τον συνεργάτη - λογιστή και η διασφάλιση ότι θα έχει πλήρη εικόνα των εξερχομένων και εισερχομένων συναλλαγών, είναι επίσης κάτι που επιτυγχάνεται με πληρη αυτοματισμό, μέσω του EPSILON ALL IN ONE. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να συν-παρακολουθεί μαζί με το λογιστή του, με τρόπο απλό και εύχρηστο, ακόμα και off-line, την εικόνα της επιχείρησης του, ανά πάσα στιγμή. Παράλληλά παρέχεται και η διασύνδεση με όλα τα προγράμματα πιστότητας, όπως για παράδειγμα το Go for More της Εθνικής Τράπεζας.

Με το e-Commerce τι γίνεται;

Ολοκληρώνονται σωστά οι πληρωμές στο κατάστημα σας; Πραγματοποιούνται ανεμπόδιστα όλες οι πληρωμές με κάρτες τύπου Visa ή Mastercard, γίνονται σωστά οι αποδοχές πληρωμών με άτοκες δόσεις; Ερωτήματα όπως τα παραπάνω φαντάζουν απλά, όμως συχνά εξελίσσονται σε πονοκέφαλο για πολλούς επαγγελματίες. Με την ενεργοποιήση του EPSILON ALL in One, οι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα πληρωμής (checkout) η οποία προσαρμόζεται σε διαφόρων τύπων ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet), με στόχο τη βέλτιστη δυνατή αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες τους.

Παράλληλά, και κατόπιν σχετικής αίτησης, μπορούν να ενεργοποιήσουν δυνατότητες όπως:

αποδοχή πληρωμών με άτοκες δόσεις

δυνατότητα προέγκρισης ή μερικής ολοκλήρωσης της πληρωμής.

Πώς θα αποκτήσετε τις παραπάνω λύσεις

Για να αποκτήσετε κι εσείς τo Epsilon Smart PAX edition ή και τις υπηρεσίες eCommerce, το μόνο που χρειάζεται είναι να τηρείτε ή να ανοίξετε επαγγελματικό καταθετικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, εύκολα, μέσω της διαδικασίας Digital Onboarding. Σε περίπτωση που είστε ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Mobile Banking για Ιδιώτες και ολοκληρώνεται αυθημερόν.

Για τις επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα, η διαδικασία εκκινείται από το Internet Banking Ιδιωτών και ολοκληρώνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες. Μπορείτε τώρα να εγγραφείτε online, με χρήση της υπηρεσίας eGOV – KYC ΕΔΩ και να ανοίξετε λογαριασμό ΕΔΩ.

Για την υποβολή αίτησης χορήγησης POS μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, πατώντας εδώ.

Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αμεσότητα. Έννοιες που στις μέρες μας μοιάζουν απλές και φαινομενικά εύκολα φτάνουμε στην ουσία τους. Στην πράξη όμως τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο, εκτός αν έχουμε τους σωστούς συμμάχους, όπως την Εθνική Τράπεζα.