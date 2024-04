Σε ύψιστο συναγερμό το Ισραήλ - Σειρήνες ήχησαν σε πολλές πόλεις

Ισραηλινοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σήμερα με διοικητή της CENTCOM των ΗΠΑ για να συζητήσουν την ετοιμότητα του στρατού για «αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις».

Μεγαλώνει ώρα με την ώρα ο κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να είναι έτοιμο να κάνει πράξη την απειλή να χτυπήσει το Ισραήλ, ως αντίποινα για το πλήγμα στο προξενείο του στη Δαμασκό.

Σειρήνες ήχησαν πριν λίγη ώρα σε πολλές πόλεις του Ισραήλ μετά τους δεκάδες πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά του ισραηλινού στρατού.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το μπαράζ των πυραύλων Katyusha που εκτοξεύτηκαν προς το βόρειο Ισραήλ.

#BREAKING: On order of #Iran's Islamic Regime, #Hezbollah terrorist organization conducted its largest rocket attack at the North of #Israel from South of #Lebanon minutes ago. #IDF managed to shoot down majority of the rockets using both #IronDome and Patriot SAM systems. pic.twitter.com/UskKAbKEKG

— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 12, 2024