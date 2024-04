ΗΠΑ: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νεβάδα - Αναφορές για νεκρούς

Aιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε γραφεία στην περιοχή Σάμερλιν της Νεβάδα των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Aιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε γραφεία στην περιοχή Σάμερλιν της Νεβάδα των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το ktnv.com, τουλάχιστον τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο δράστης που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε αφού πρώτα σκότωσε δύο άτομα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Metro is investigating a shooting at a business near Downtown Summerlin we just arrived on scene. @KTNV pic.twitter.com/J3shBvPVbr

— Joe Moeller (@joemoeller44) April 8, 2024