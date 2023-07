Γαλλία: Πέμπτη νύχτα ταραχών- Έκαψαν το σπίτι δημάρχου

Πάντως η νύχτα ήταν πιο ήσυχη σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια, ανέφερε ο ΥΠΕΣ Ζεράλντ Νταρμανέν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:26

«Πιο ήσυχη» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ήταν η νύχτα που πέρασε στη Γαλλία, υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποφασιστική δράση της γαλλικής αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε 427 προσαγωγές σε όλη τη χώρα. Μετά την κηδεία του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, άρχισαν να φαίνονται σημάδια εκτόνωσης της έντασης.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν βρισκόταν μέχρι τις 02:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σύμφωνα με το BFMTV.

Στη Μασσαλία, όπου τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες, οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν σήμερα την επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Προσήχθησαν 65 ύποπτοι, ενώ αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί αστυνομικών.

Στο Παρίσι, η αστυνομία προχώρησε σε 126 προσαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, αποτρέποντας συγκεντρώσεις για τις οποίες υπήρχαν εκκλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Μικρές ομάδες μαυροφορεμένων νεαρών παρέμειναν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να προκληθούν έκτροπα.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου επρόκειτο μεταβεί απόψε και να παραμείνει μέχρι την Τρίτη, εξαιτίας των ταραχών που συγκλονίζουν τη Γαλλία με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου.

Στα τέλη Μαρτίου είχε ματαιωθεί η επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας, εξαιτίας της κοινωνικής αναταραχής που συνδεόταν με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η οικία του δημάρχου της μικρής πόλη Λ’ Άι- λε- Ροζ, κοντά στο Παρίσι, έγινε στόχος επίθεσης με όχημα τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στη διάρκεια της πέμπτης συναπτής ημέρας ταραχών στη Γαλλία, έγινε γνωστό σήμερα από τη νομαρχία και τον ίδιο τον δήμαρχο.

Περίπου στη 1:30 τη νύκτα (τοπική ώρα 02:30 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ο δήμαρχος Βενσέν Ζανμπρέν βρισκόταν στο δημαρχείο της πόλης Λ’ Άι-λε- Ροζ, ταραξίες «έριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι (μου) προτού το πυρπολήσουν», ανέφερε ο δήμαρχος στο Twitter.

Η σύζυγός του και ένα από τα δύο μικρά παιδιά του «τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Ζανμπρέν ο οποίος έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας απερίγραπτης δειλίας».

