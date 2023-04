Μεντβέντεφ: Η Πολωνία θα εξαφανιστεί μαζί με τον ηλίθιο πρωθυπουργό της

Μετά την Ουκρανία, ο αντιπρόεδρος του εθνικού συμβουλίου της Ρωσίας αποφάσισε να... εξαφανίσει και την Πολωνία.

Με ιδιαίτερα προσβλητικό ύφος καταφέρθηκε κατά της Πολωνίας και του πρωθυπουργού της, Ματέους Μοραβιέτσκι, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος αντιπρόεδρος του εθνικού συμβουλίου της Ρωσίας. Σε μήνυμα του στα αγγλικά και στα πολωνικά στο Twitter, αποκάλεσε τον Μοραβιέτσκι «ηλίθιο», ενώ απείλησε ότι η Πολωνία «είναι σίγουρο ότι θα εξαφανιστεί». Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί με... εξαφανίσεις χωρών, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχε αναφέρει ότι και «η Ουκρανία θα εξαφανισθεί γιατί κανένας δεν τη χρειάζεται».

Στο μήνυμα του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Μεντβέντεφ αναφέρει:

«Κάποιος ηλίθιος ονόματι Ματέους Μοραβιέτσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χτυπήσει τη Ρωσία και ότι δεν ανησυχεί για τον πόλεμο του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, επειδή η τελευταία θα τον χάσει σύντομα. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει ή θα χάσει έναν τέτοιο πόλεμο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο της Πολωνίας ως προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, η χώρα αυτή είναι σίγουρο ότι θα εξαφανιστεί μαζί με τον ηλίθιο πρωθυπουργό της».

