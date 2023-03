Ουκρανία: Η κατάληψη της Μπαχμούτ δεν θα σημαίνει ότι η Ρωσία κατάφερε να αλλάξει τη ροή του πολέμου

Η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μαχών για την κατάληψη της πόλης.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε σήμερα ότι η κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία έχει περισσότερο συμβολική παρά στρατηγική σημασία, ενώ εκτίμησε ότι η κατάκτησή της δεν θα σημαίνει απαραιτήτως ότι η Μόσχα έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία στον πόλεμο.

Η μάχη για την κατάληψη της Μπαχμούτ μαίνεται εδώ και επτά μήνες. Η κατάληψή της από τον ρωσικό στρατό θα προσφέρει στη Μόσχα την πρώτη της νίκη εδώ και μήνες.

«Πιστεύω ότι έχει περισσότερο συμβολική σημασία, παρά στρατηγική ή επιχειρησιακή», δήλωσε ο Όστιν μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στην Ιορδανία.

«Η πτώση της Μπαχμούτ δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι οι Ρώσοι έχουν αλλάξει τη ροή αυτής της μάχης», πρόσθεσε, ενώ σημείωσε ότι δεν θα κάνει προβλέψεις για το αν ή πότε θα πέσει η Μπαχμούτ.

Ο Αμερικανός υπουργός σημείωσε ότι, αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποφασίσουν να λάβουν θέσεις δυτικά της Μπαχμούτ, δεν θα το θεωρήσει στρατηγικό πισωγύρισμα.

Η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μαχών για την κατάληψη της πόλης αυτής. Η Wagner συχνά φαίνεται να δρα ανεξάρτητα από τον ρωσικό τακτικό στρατό ή ακόμη και να βρίσκεται σε ανταγωνισμό με αυτόν.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο μέσω του Telegram ο ιδρυτής της οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν παραπονέθηκε ότι οι μαχητές του δεν έχουν λάβει ακόμη τα πυρομαχικά που τους υποσχέθηκε η Ρωσία.

Ο Πριγκόζιν επικρίνει τακτικά τους επικεφαλής του ρωσικού στρατού. Τον Φεβρουάριο κατηγόρησε τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού για «προδοσία» επειδή στερεί από τη Wagner πυρομαχικά.

Ο Όστιν αναφέρθηκε στις διαφωνίες μεταξύ της Wagner και του στρατού λέγοντας: «Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ρήγμα εκεί». «Θα έλεγα ότι οι δυνάμεις της Wagner ήταν λίγο πιο αποτελεσματικές από τις ρωσικές (…) Τούτου λεχθέντος, δεν έχουμε δει παραδειγματική απόδοση από τις ρωσικές δυνάμεις».

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Πριγκόζιν την Κυριακή το βράδυ ανέφερε: «Εντολές δόθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου για την παράδοση (πυρομαχικών). Αλλά μέχρι στιγμής τα περισσότερα πυρομαχικά δεν έχουν σταλεί».

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε δύο πιθανές αιτίες για την καθυστέρηση αυτή: «Τη συνηθισμένη γραφειοκρατία ή προδοσία».

Εξάλλου σε άλλο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πριγκόζιν το Σαββατοκύριακο φαίνεται να προειδοποιεί τον ρωσικό στρατό τονίζοντας ότι «αν η Wagner υποχωρήσει από τη Μπαχμούτ τώρα, όλο το μέτωπο θα καταρρεύσει».

«Θα καταρρεύσει ως τα σύνορα της Ρωσίας, πιθανόν πιο μακριά. Γενικά η κατάσταση δεν θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή ο ιδρυτής της μισθοφορικής οργάνωσης είχε επισημάνει ότι οι άνδρες της έχουν «ουσιαστικά περικυκλώσει τη Μπαχμούτ», όπου οι μάχες είναι έντονες την τελευταία εβδομάδα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στην πόλη από σχεδόν όλες τις πλευρές.

Χθες Κυριακή το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) εκτίμησε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «έχουν ξεκινήσει εμφανώς να προχωρούν σε τακτική υποχώρηση περιορισμένου εύρους» στη Μπαχμούτ.

Αν και κάποιοι αναλυτές διερωτώνται αν οι Ουκρανοί έχουν συμφέρον να επιμένουν να υπερασπίζονται αυτή την πλέον κατεστραμμένη πόλη, το ISW σημείωσε ότι η αντίσταση στη Μπαχμούτ είναι «λογική από στρατηγικής άποψης», διότι «εξακολουθεί να εξαντλεί τους εφέδρους και τον εξοπλισμό της Ρωσίας».

«Είναι απίθανο οι ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν ξαφνικά από τη Μπαχμούτ και είναι πιθανό να συνεχίσουν τη σταδιακή αποχώρησή τους εξακολουθώντας να πολεμούν προκειμένου να εξαντλήσουν τις ρωσικές δυνάμεις», σύμφωνα με το ISW.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ