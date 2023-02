Ταξίδι στη Disneyland® Paris: Η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard το κάνουν πραγματικότητα για έξι τυχερούς

Με τη χρήση των πιστωτικών καρτών Mastercard® της Εθνικής Τράπεζας μπαίνετε στην κλήρωση για ένα αξέχαστο ταξίδι στη μαγευτική Disneyland® Paris.

Η Disneyland® Paris αποτελεί ένα ταξίδι «όνειρο» για μικρούς και μεγάλους. Οι βόλτες στους δρόμους του πάρκου της Disney, τα εντυπωσιακά τρενάκια που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, τα μαγαζιά γεμάτα με συλλεκτικά αντικείμενα των αγαπημένων μας χαρακτήρων, αλλά και οι φωτογραφίες έξω από το μαγεμένο κάστρο παρέα με τον Μίκυ, τον Ντόναλντ, τον Γκούφυ και την παρέα τους αποτελούν αξία ανεκτίμητη.

Τι θα λέγατε τώρα να προσθέσουμε σε αυτή την εξίσωση και το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel που άνοιξε μέσα στο πάρκο και να τα πολλαπλασιάσουμε όλα μαζί επί τρία; Όσες δηλαδή και οι ημέρες, που μπορείτε να τα απολαύσετε χάρη στο τρομερό ταξίδι που έχει ετοιμάσει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με τη Mastercard®.

Όχι, δεν πρόκεται για κάποιο αστείο. Συγκεκριμένα, από τις 06/02/2023 έως και τις 26/03/2023, η Mastercard μαζί με την Εθνική Τράπεζα σας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα ταξίδι στην Disneyland® Paris και να πάρετε μέρος στους εορτασμούς για την 30η επέτειό της.

Πώς θα κερδίσετε το ταξίδι στη Disneyland® Paris

Ο παραδεισένιος κόσμος της Disney σας περιμένει, επομένως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το μόνο που έχετε να κάνετε, προκειμένου να κερδίσετε αυτή την ανεκτίμητη εμπειρία, είναι να χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard® της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές.

Κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί και με μια συμμετοχή στην κλήρωση. Άρα όσο περισσότερες συναλλαγές κάνετε, τόσο αυξάνετε και τις συμμετοχές σας στην κλήρωση για το ταξίδι στη Disneyland® Paris, που θα σας δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις.

Η κλήρωση θα αναδείξει έξι νικητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν την επέτειο των 30 χρόνων της Disneyland® Paris από κοντά, και να κάνουν το μαγικότερο ταξίδι πραγματικότητα. Οι έξι τυχεροί μαζί με τους αγαπημένους τους, την οικογένειά τους ή τους φίλους τους, θα ταξιδέψουν δωρεάν στην Disneyland® Paris για 3 ημέρες, με τριήμερα εισιτήρια εισόδου στα θεματικά πάρκα και θα διανυκτερεύσουν στο ολοκαίνουριο ξενοδοχείο Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel.

Παράλληλα, θα λάβουν εισιτήριο για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 30ης επετείου, κουπόνια για αγορές στα καταστήματα της Disneyland® Paris και θα γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους ήρωες της Disney.

Αν θέλετε κι εσείς να πάρετε μέρος στη μεγάλη γιορτή για την 30η επέτειο της Disneyland® Paris και να ζήσετε την αξέχαστη εμπειρία από κοντά, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές από τις 06/02/2023 έως και τις 26/03/2023, και να κάνετε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στη μαγεία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι στη Disneyland® Paris μπορείτε να βρείτε εδώ.