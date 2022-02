Στενεύει ο κλοιός γύρω από το κέντρο του Κιέβου - Σφοδρές μάχες και νέες απειλές Πούτιν

Τελευταία ενημέρωση 22:36

Στενεύει συνεχώς ο κλοιός στο Κίεβο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να επιχειρήσουν να περικυκλώσουν το Κίεβο και θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο επιθετικές, υπό το βάρος των κυρώσεων χρησιμοποιώντας πολύ βαρύ οπλισμό.

«Αναμένουμε ότι θα θελήσουν να συνεχίσουν να κινούνται προς την πόλη και θα προσπαθήσουν να την περικυκλώσουν τις επόμενες ημέρες» ανέφερε αμερικανικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου. Σύμφωνα και με τελευταία ενημέρωση από το Reuters, δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχθηκαν σήμερα Δευτέρα δείχνουν ότι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν να πλησιάζουν στο Κίεβο, καθώς σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies, διακρίνεται μια στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που εκτείνεται σε μήκος 27 χιλιομέτρων.

Το κομβόι αυτό, στην ανατολική πλευρά του αεροδρομίου Αντόνοφ, περιλαμβάνει εκατοντάδες θωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και συνεχίζει να κινείται νότια, προς το Κίεβο.

Εξάλλου, νέες εκρήξεις και σειρήνες πολέμου ήχησαν λίγο πριν τις 19:00 ώρα Ελλάδος στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Russian strike on Kyiv now.

Air defense was working so hard to the west… pic.twitter.com/0GMXmFCiUl

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 28, 2022