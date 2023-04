«Βουτιά» του S&P 500 κατά 22% στις 3.200 μονάδες προβλέπει αναλυτής

«Η ύφεση είναι αναπόφευκτη. Άλλωστε, δεν είναι κακή για τα έσοδα ή τα κέρδη; Πραγματικά έχει πολύ λίγο νόημα, θα υπάρξει "βουτιά" στις αγορές»».

Ο Τρόι Γκαγιέσκι, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην FS Investments, προτρέπει τους επενδυτές να μην περιμένουν μέχρι τον Μάιο για να τελειώσει το ράλι στη Wall Street αλλά να... αποχωρήσουν από τώρα.

Μιλώντας στο podcast What Goes Up εξήγησε γιατί αναμένει ο S&P 500 να υποχωρήσει στις 3.200 μονάδες, μια πτώση περίπου 22% από τα τρέχοντα επίπεδα.

«Πρώτα από όλα, τα ισχυρότερα ράλι ήταν πάντα στις bear markets», υπογραμμίζει σύμφωνα με το Bloomberg.

«Συνήθως προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούν τεχνικοί παράγοντες. Στη συνέχεια, υπάρχουν διάφορα αφηγήματα για να δικαιολογήσουν την κατάσταση. Το πιο πρόσφατο έλεγε ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί αρκετά ώστε η Fed δεν θα χρειάζεται πλέον να αυξήσει τα επιτόκια» εξηγεί.

«Ωστόσο, η ύφεση είναι αναπόφευκτη. Άλλωστε, δεν είναι κακή για τα έσοδα ή τα κέρδη; Πραγματικά έχει πολύ λίγο νόημα, θα υπάρξει "βουτιά" στις αγορές» κατέληξε.