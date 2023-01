Ευρωαγορές: Δεύτερη δυναμική άνοδος στο 2023 - Κέρδη 1,2% για τον Stoxx

Οι προβολείς του ενδιαφέροντος στράφηκαν στις ανακοινώσεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

So far so good, λένε οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για το νέο έτος, καθώς στις δύο συνεδριάσεις του 2023 καταγράφηκαν ισάριθμα σερί μίνι ράλι, με τους μεγαλύτερους δείκτες την Τρίτη να επεκτείνουν τα χθεσινά κέρδη, εν μέρει με καύσιμο τα μακροοικονομικά στοιχεία.

Οι προβολείς του ενδιαφέροντος στράφηκαν στις ανακοινώσεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τον πληθωρισμό της Γερμανίας για τον Δεκέμβριο να καταγράφει σημαντική αποκλιμάκωση και να κινείται κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία της Destatis έρχονται ως... πρόγευση για τις ανακοινώσεις της Eurostat την Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου, σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο.

Εξάλλου, οι αγορές αναμένουν την Τετάρτη τη δημοσίευση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο εάν θα υπάρξουν αναφορές που να υποδηλώνουν την πρόθεση της Fed για να χαλαρώσει τις αυξήσεις των βασικών της επιτοκίων -με στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία- για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το κλείσιμο των δεικτών

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,22% στις 434,18 μονάδες.

ενισχύθηκε 1,22% στις 434,18 μονάδες. O Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,69% στις 3.882 μονάδες.

κέρδισε 0,69% στις 3.882 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 1,37% στις 7.554 μονάδες.

κατέγραψε άνοδο 1,37% στις 7.554 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο DAX ισχυροποιήθηκε 0,80% στις 14.181 μονάδες.

ισχυροποιήθηκε 0,80% στις 14.181 μονάδες. Στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,44% στις 6.623 μονάδες.

σημείωσε κέρδη 0,44% στις 6.623 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 1,15% στις 24.436 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη παρέμεινε αμετάβλητος στις 8.397 μονάδες.

Μάκρο

Υποχώρηση κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας στη Γερμανία για τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis). Ο αριθμός των ατόμων χωρίς εργασία έπεσε κατά 13.000 σε σχέση με τον Νοέμβριο, στα 2,52 εκατ. άτομα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια άνοδο του αριθμού των ανέργων κατά 15.000.

Πτώση κατέγραψε το ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία για τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Το ποσοστό υποχώρησε κατά 1,52% σε σχέση με τον Νοέμβριο ή κατά 43.727 λιγότερους ανέργους. Ο αριθμός των Ισπανών χωρίς εργασία υπολογίζεται σε 2,84 εκατ.