Η πλατφόρμα In The Loop sustainability partner στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022

Κάνει πράξη και φέτος την κυκλική οικονομία.

Κάνει πράξη και φέτος την κυκλική οικονομία.

Η πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας ΙΝ ΤΗΕ LOOP, μία πρωτοβουλία του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, συνεχίζει και φέτος τις δράσεις που εγκαινιάστηκαν πέρυσι σε συνεργασία με το ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ και αποτέλεσαν βέλτιστη πρακτική κυκλικής οικονομίας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα IN THE LOOP προωθεί τη συνεργασία εταιρειών, brands, δημόσιων φορέων, περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και καταναλωτών, παρέχοντας βιώσιμα προϊόντα και καινοτόμες επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις, ενώ σχεδιάζει και εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού και ελεγχόμενου κύκλου, εφαρμόζοντας έτσι μια κυκλική προσέγγιση για τα πλαστικά και πρωτοπόρες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη, πάνω από 120 μεγάλες ελληνικές εταιρείες αγκάλιασαν την πρωτοβουλία IN THE LOOP, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη και στη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί, πως κατά τη διάρκεια της περσινής διοργάνωσης του ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, συγκεντρώθηκαν για ανακύκλωση μέσω του IN THE LOOP, πάνω από 1000 κιλά χρησιμοποιημένων πλαστικών προϊόντων που ήταν απαραίτητα για την ασφαλή και άρτια διεξαγωγή του αγώνα, όπως το ειδικό δίχτυ σήμανσης που έθετε τα όρια σε σχεδόν 300 χιλιόμετρα των ειδικών διαδρομών. Επίσης, συλλέχθηκαν όλα τα πλαστικά απόβλητα, κυρίως κυπελάκια και μπουκάλια, τόσο στο service park της Λαμίας όσο και στα περίπτερα στην Πλατεία Συντάγματος. Από την ανακύκλωση των υλικών που συγκεντρώθηκαν έχουν παραχθεί νέα βιώσιμα προϊόντα, τα οποία μεταξύ άλλων καλύπτουν τις ανάγκες και του φετινού ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ!

Αξιοσημείωτο γεγονός, ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας η οποία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αποτέλεσε και η επιβράβευση με την «Πιστοποίηση 2 Αστέρων» η οποία απονεμήθηκε στη διοργάνωση του ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης, το οποίο εφαρμόζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και αξιολογεί 13 διαφορετικούς περιβαλλοντικούς τομείς κάθε αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος (WRC).