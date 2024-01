Μαρινάκης: Θα απαντούσαμε στον κ. Κασσελάκη, αλλά παρατηρούμε αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών και φράσεων

«Θα απαντούσαμε στην ανακοίνωση του κ. Κασσελάκη αν επρόκειτο για ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιθέτως, παρατηρούμε επανειλημμένως αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών ή φράσεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά εδώ και χρόνια στη χώρα μας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Όταν χρησιμοποιεί λοιπόν τη φράση για το κάρο και το άλογο, ας ρωτήσει τουλάχιστον κάποιον από τους συνεργάτες του, τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται στον δημόσιο λόγο», πρόσθεσε.

Η φρασεολογία του πρωθυπουργού στις δηλώσεις του για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι «ντροπή για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα», είχε δηλώσει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός κατά ορκωμοσία των νέων υπουργών σήμερα Μητσοτάκης ερωτήθηκε για τα ομόφυλα ζευγάρια. Απάντησε στους δημοσιογράφους: «Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα».

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του στα αγγλικά και στα ελληνικά σχολίασε: «Ο 'φιλελεύθερος' Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα! Η ισότητα είναι το ‘κάρο'; Και η ‘σέλα' ποιος είναι; Το νομοσχέδιο που δε φέρνει προς ψήφιση; Ή μήπως ο Βορίδης; Ντροπή του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα. Τον καλώ να πει ξεκάθαρα: -Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας υπέρ της ισότητας στον γάμο (που σημαίνει de facto και τεκνοθεσία), ΝΑΙ ή ΟΧΙ; -Θα ζητήσει κομματική πειθαρχία από τους βουλευτές του ή θα ταΐζει ‘σανό' το ακροδεξιό του ακροατήριο την ώρα που οι προοδευτικές δυνάμεις θα περνούν το νομοσχέδιο με την ψήφο των βουλευτών τους;».

