Απόστολος Κάκκος: Δήλωση για την βράβευση της IFSAS ως Best Workplace

Η IFSAS, κορυφαίος integrator συστημάτων φυσικής ασφαλείας στην Ελλάδα, αναδείχθηκε στην 7η θέση, στη λίστα των 30 εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία μαζί με τη θυγατρική της Novatron Security Distribution από τον κλάδο της φυσικής ασφαλείας, γεγονός που αναγνωρίζει τις διαρκείς ενέργειες της, να παράσχει κορυφαίες λύσεις και υπηρεσίες μέσω ταλαντούχων μηχανικών που εργάζονται σε εξαιρετικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το Great Place to Work Hellas ανακοίνωσε την Κυριακή 7 Μαΐου, τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces™ 2023, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με τα ονόματα των 30 καλύτερων επιχειρήσεων που διακρίθηκαν φέτος. Η έρευνα Best Workplaces™ 2023 διεξήχθη για 21η συνεχή χρονιά με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece.

Σημειώνεται πως η διαδικασία επιλογής για το βραβείο Best Workplace, περιλαμβάνει διεξοδικές αξιολογήσεις διαφόρων κριτηρίων, όπως έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων. Με κύριο μέλημα την ικανοποίηση των εργαζομένων, η εταιρεία εφαρμόζει καινοτόμες πρωτοβουλίες, προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και καλλιεργεί την αίσθηση συμμετοχής. Οι δράσεις αυτές έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες εργασίας οδηγώντας μέσω της συμβολής και των πρωτοβουλιών των εργαζομένων όχι μόνο σε ραγδαία ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των έργων που υλοποιεί η της εταιρεία αλλά και σε υψηλότατα ποσοστά διακράτησης και περαιτέρω εξέλιξης τους.

«Είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση μας ως Best Workplace, από την ψηφοφορία των εργαζομένων μας», δηλώνει ο Λεωνίδας Κασιάπης, τ. Διευθύνων Σύμβουλος της IFSAS «Η βάση της επιτυχίας μας, είναι οι άνθρωποι μας, για αυτό και δεσμευόμαστε στο να παρέχουμε περιβάλλον ξεχωριστό για όλους όσους συμμετέχουν στην ιδιαίτερη προσπάθεια μας».

Ο Απόστολος Κάκκος, Ιδρυτής & Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IFSAS, δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος IFSAS αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους Ομίλους στην Ελλάδα διατηρώντας την #1 θέση τόσο στη Ολοκλήρωση Συστημάτων Φυσικής Ασφάλειας όσο και στη Διανομή προϊόντων φυσικής ασφάλειας έχοντας δεκαπλασιάσει τα έσοδά του και πενταπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό του τα τελευταία 7 χρόνια.

Κατακτώντας δυο θέσεις στην πρώτη δεκάδα (#7 & #9), οι δυο εταιρίες του Ομίλου επιβεβαιώνουν το αυτονόητο ότι τα αποτελέσματά μας και η πρόοδος μας είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών μας και την άρτια επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου μας.»