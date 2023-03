Eurobank: Νέο πλάνο για την επέκταση στο εξωτερικό – Τα οφέλη από την πώληση της θυγατρικής στη Σερβία

Η σερβική θυγατρική της Eurobank αποτιμήθηκε στα 280 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών της. Η τιμή θεωρείται εξαιρετική τόσο για τα τοπικά, όσο και τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Αναδιάταξη της στρατηγικής της για την εκτός Ελλάδος παρουσία της, με επικέντρωση σε δύο αγορές – αυτές της Κύπρου και της Βουλγαρίας -, σηματοδοτεί για την Eurobank η έξοδός της από την αγορά της Σερβίας με την πώληση της θυγατρικής της, Eurobank - Direktna.

Το deal που συμφωνήθηκε με την AIK Banka Beograd ανακοινώθηκε χθες υποχρεωτικά και στην ελληνική αγορά, κατόπιν υποχρέωσης της Eurobank προς τις ρυθμιστικές αρχές της Σερβίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρά τη συμμετοχή της Eurobank στο τριήμερο εθνικό πένθος για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν κατέστη εφικτό οι ανακοινώσεις για την πώληση της Eurobank - Direktna να μετατεθούν την Δευτέρα 6 Μαρτίου.

Η σερβική θυγατρική της Eurobank αποτιμήθηκε στα 280 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών της (σημειώνεται ότι η Eurobank κατείχε ποσοστό 70%, επομένως λαμβάνει τίμημα 196 εκατ. ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί σε Price to Tangible Book Value 0,96, δηλαδή τιμή σχεδόν ίση με την λογιστική αξία. Η τιμή θεωρείται εξαιρετική τόσο για τα τοπικά, όσο και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σημειώνεται, ότι η Eurobank διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ σε Price to Tangible Book Value περίπου 0,80, παρά τη σημαντική αύξηση της μετοχής το τελευταίο διάστημα, ενώ το ελληνικός τραπεζικός κλάδος σε πολλαπλάσιο περίπου 0,70. Και ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται σε πολλαπλάσιο κάτω του 1.

Όπως ανέφερε στο insider.gr, ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Group COO και Επικεφαλής των Διεθνών Δραστηριοτήτων: «Μετά από μια επιτυχή και μακράς διαρκείας παρουσία στην Σερβία, επιταχύνουμε την εφαρμογή της στρατηγικής μας που είναι η επίτευξη ακόμα υψηλότερων αποδόσεων στις κύριες αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που η ΑΙΚ και οι μέτοχοί της αναγνώρισαν την μεγάλη αξία του πελατολογίου καθώς και την ποιότητα της διοικητικής ομάδας και του προσωπικού μας στην Σερβία το οποίο θα είναι πλέον μέρος ενός κορυφαίου τραπεζικού ομίλου στην χώρα».

Σημειώνεται ότι η πώληση της Eurobank - Direktna ενισχύει τον δείκτη fully loaded CET1 της Eurobank κατά περίπου 50 μονάδες βάσης, ενώ δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα κέρδη της τράπεζας που προέρχονται από το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τις θυγατρικές της Eurobank εκτός Ελλάδος συμβάλλουν κατά το 1/3 στα συνολικά κέρδη του Ομίλου. Στο εννεάμηνο του 2022 (σ.σ. τα στοιχεία για το σύνολο της χρήσης θα ανακοινωθούν στις 9 Μαρτίου) οι δραστηριότητες της τράπεζας στο εξωτερικό απέφεραν καθαρά κέρδη 111 εκατ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να έχουν η θυγατρική στην Κύπρο (Eurobank Cyprus) και η θυγατρική στη Βουλγαρία (Postbank).

Πρόκειται για τις δύο αγορές στις οποίες η Eurobank θα επικεντρωθεί και με βάση αυτές θα εξετάσει την περαιτέρω ανάπτυξή της στο εξωτερικό. Ουσιαστικά, η έξοδος από την αγορά της Σερβίας είχε προδιαγραφεί, καθώς σε επανειλημμένες επισημάνσεις της, η Τράπεζα τόνιζε ότι δραστηριοποιείται σε τρεις βασικές αγορές, αυτές τις Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου, ενώ η θυγατρική της στο Λουξεμβούργο αποτελεί το κέντρο παροχής υπηρεσιών private banking. Στις τρεις βασικές αγορές, ο Όμιλος της Eurobank έχει συστημική παρουσία, με υψηλό μερίδιο αγοράς και η στρατηγική του προβλέπει επέκταση εργασιών μέσω οργανικής ανάπτυξης και πιθανών εξαγορών όποτε παρουσιαστεί ευκαιρία.

Ειδικότερα, για τη θυγατρική του Ομίλου στη Σερβία είχε σημειωθεί, ότι η τοπική τράπεζα έχει μικρό μέγεθος (νούμερο 9 στην αγορά), ακόμα και μετά από την πρόσφατη απορρόφηση μιας μικρότερης τοπικής τράπεζας, της Direktna Banka το 2021 και χαμηλό μερίδιο αγοράς (5,5%). Επομένως η παρουσία της Eurobank στην Σερβία δεν είχε στρατηγικό χαρακτήρα. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ο Όμιλος θα μπορούσε να εξετάσει είτε μεγέθυνση μέσω συγχωνεύσεων (όπως έγινε με την Direktna) ή και έξοδο στην κατάλληλη τιμή.

Καθώς η Eurobank έχει στόχο επέκτασης εργασιών μέσω οργανικής ανάπτυξης και πιθανών εξαγορών, όποτε διαβλέπει ευκαιρία, στις τρεις βασικές αγορές της (Ελλάδος, Βουλγαρίας και Κύπρου), τα κεφάλαια από την πώληση της Eurobank – Direktna θα διοχετευτούν στην ανάπτυξη εργασιών σε αυτές τις χώρες.

Στη Βουλγαρία, ο Όμιλος, μετά την απόκτηση της Alpha Bank Βουλγαρίας και της Τράπεζας Πειραιώς στο πρόσφατο παρελθόν, το 2022 εξαγόρασε τη μονάδα καταναλωτικής πίστης της BNP, με περίπου 400 εκατ. ευρώ δάνεια και κερδοφορία υψηλότερη από αυτή της Eurobank-Direktna. Επίσης, στην Κύπρο, η Eurobank αύξησε σχεδόν στο 30% το ποσοστό της στην Ελληνική Τράπεζα. Ανάλογα με τις πιθανές ευκαιρίες που θα εμφανιστούν, η Eurobank θα συνεχίσει να εξετάζει σοβαρά τη μεγέθυνση στις παραπάνω αγορές μέσω εξαγορών.