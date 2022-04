Η Nova εμπλουτίζει περαιτέρω το πλούσιο περιεχόμενό της

Δύο νέα κανάλια ντοκιμαντέρ, το Viasat Explore και το Viasat Nature του διεθνούς ραδιοτηλεοπτικού φορέα Viasat World, έρχονται στη Nova.

Με την προσθήκη των δυο νέων καναλιών, Viasat Explore και Viasat Nature, η Nova εμπλουτίζει περαιτέρω την εμπειρία των συνδρομητών της παρέχοντας πρόσβαση σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. Οι λάτρεις του ντοκιμαντέρ μπορούν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε συνολικά 9 θεματικά κανάλια με συναρπαστικό περιεχόμενο για την ιστορία, επιστήμη, τεχνολογία, άγρια φύση και ζώα.

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο των δύο καναλιών μέσω της ΕΟΝ, της νέας πλατφόρμας της Nova, σε όλα τα διαθέσιμα πακέτα και όποτε θέλουν μέσω των υπηρεσιών Catch up 7 ημερών και On Demand παρακολούθηση, υπηρεσίες που παρέχονται στα ειδικά διαμορφωμένα πακέτα «Viasat Explore» και «Viasat Nature».

Μέσω του Viasat Nature η ομορφιά και η δύναμη της Φύσης έρχονται στους συνδρομητές της Nova, από τους κορυφαίους παρουσιαστές, καθώς το κανάλι παρουσιάζει τη δύναμη της φύσης. Όμορφη αλλά και άγρια, ο τηλεθεατής μπορεί να ζήσει την εμπειρία της φύσης σε όλο της το μεγαλείο, για να εμπνευστεί, να διασκεδάσει και να εκπλαγεί. Μεταξύ των προγραμμάτων που θα μεταδοθούν είναι: “Attenborough and the Mammoth Graveyard”, “Meerkat Manor: Rise of the Dynasty”, “Aussie Snake Wranglers”, “Evolve”, “Wildlife Rescue Australia”.

Παράλληλα, η Nova φέρνει στους συνδρομητές της, μέσω του Viasat Explore - Made of More, ένα πραγματικά ψυχαγωγικό κανάλι γεμάτο ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Το Viasat Explore τιμά τους απλούς ανθρώπους και παρουσιάζει τις απίθανες ιστορίες τους από όλο τον κόσμο. Τα προτεινόμενα προγράμματα περιλαμβάνουν: “Massive Engineering Mistakes”, “Demolition Down Under”, “Sydney Harbour Force”, “Monster Carp”, “Flipping Bangers”.